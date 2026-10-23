Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка

Началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев заявява готовност да подаде оставка от заеманата длъжност, се посочва в прессъобщение от службата.

Днес президентът Илияна Йотова заяви, че ще иска оставката на Тонев.

"В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година. Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката. При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност", се посочва в пресинформацията.