Хронология и факти: Инцидентът с Колтуклиева, обвинение и последвала оставка (ОБЗОР)

Президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО генерал - майор Емил Тонев заради инцидента със Соня Колтуклиева. Генерал Тонев я е депозирал. Междувременно Военноокръжната прокуратура повдигна обвинение на Мартин Варадинов за причиняване на телесна повреда на Соня Колтуклиева. Внесено е искане в Софийския вооенно-окръжен съд за постоянния арест на служителя на НСО.

Държавният глава изтъкна, че още вчера е започнала проверка в НСО във връзка с инцидента със Соня Колтуклиева, и очаква резултатите.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Чакам първите резултати и всеки момент доклада на началника за изясняване на всички обстоятелства около този инцидент. В две направления най-малкото – както по отношение на председателя на Народното събрание, така и по случилото се с нашия колега Соня Колтуклиева. Това, което мога да кажа на този етап, е, че аз лично виждам пропуски и очаквам оставки.“

БНТ: „Ще поискате ли оставката на шефа на НСО?“

Илияна Йотова, президент на Република България: „Да, ще поискам оставката на Емил Тонев.“

По закон искането на държавния глава трябва да бъде съгласувано с Министерския съвет. БНТ поиска писмен отговор от правителствената пресслужба дали това вече се е случило и каква е позицията на премиера Румен Радев.

Междувременно началникът на Националната служба за охрана заяви готовност да подаде оставка. От службата обявиха, че отстраняват от работа част от служителите на екипа по сигурността до приключването на назначената проверка. Допълват, че при установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност. В 15:30 ч. беше гледана мярката.

До инцидента се стигна след заседание на ПБ в столичната централа на партията. Почти последна си тръгна председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя остави без отговор въпросите на Соня Колтуклиева и влезе в колата си заедно с охраната на НСО, която затвори след нея задната врата на автомобила.

Колтуклиева обаче отново отвори вратата и в този момент беше блъсната силно от гард на НСО.

След това автомобилът на председателя на парламента потегли, а за Колтуклиева пристигна линейка. Журналистката беше откарана във ВМА, където беше прегледана и ѝ беше направен скенер. Установена е фрактура на лявото рамо. Тя е освободена за домашно лечение, след което се яви на разпит във Военно-окръжната прокуратура. Там, за да разговаря с нея, дойде и Михаела Доцова.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: „Специално исках да се видя с нея в личен разговор, за да изразя моето мнение и най-вече да изразя дълбокото си съжаление за това, което се случи. То е абсолютно недопустимо. Като човек и жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи. Изключително много уважавам журналистическата професия. Ценя работата на всеки един, без значение какви виждания има.“

Председателят на парламента допълни, че охранителите на НСО действат по определени протоколи.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: „Повярвайте ми, аз не мога да определям и да указвам на колегите от НСО какво да правят и как да го правят. Когато влязох в колата, г-жа Колтуклиева отвори вратата и аз се стресирах. Колегите я затвориха и колата тръгна. Разбрах от медиите за случилото се след това.“

Колтуклиева обясни, че по случая е образувано досъдебно производство, и заяви, че е изумена от поведението на председателя на парламента.

Соня Колтуклиева, журналист: „Михаела Доцова не се спря да се обърне назад, да види. Най-вероятно са ѝ казали гардовете, че съм паднала. Как да приема? И тя не каза: „Извинете, че стана с мен всичко това“. „Съжалявам, съжалявам“. Думите бяха: „Съжалявам, съжалявам. Вие си вършите работата, аз върша журналистическата работа, аз си върша моята работа“. И казах: „Напуснете, тръгнете си“.“

30 минути след полунощ гардът, нападнал Колтуклиева – Мартин Варадинов, беше изведен с белезници от сградата на Военната прокуратура. Той доброволно е дал показания по случая.

Заедно с Михаела Доцова във Военната прокуратура дойде и депутатът от ПБ Антон Кутев. Той не коментира случилото се.