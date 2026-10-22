Предизборно мълчание в Сърбия, многохиляден митинг на студентите в Белград

Предизборното мълчание в Сърбия започва в полунощ на 22-ри срещу 23 октомври и продължава до затварянето на избирателните секции в 20:00 часа местно време (21:00 ч. българско) на 25- ти октомври.

Последният ден от кампанията е белязан от многохиляден студентски митинг на белградския площад „Славия“ и последна предизборна проява на "Сръбската Прогресивна партия" на бившия президент Александър Вучич, който е неин кандидат - премиер.

Последните сондажи сочат почти изравнени резултати за двата основни опонента.

Подкрепяната от младежта "Студентска листа" води в проучванията с 44.5% пред "Сръбската Прогресивна партия", която събира 42,7 на сто от гласовете.

"Студентска листа“ е неконвенционално политическо движение, родено от масовите антиправителствени протести , които продължават вече почти две години. Негов лидер е 56 годишният доктор Илия Сърданович, кардиолог от Нови Сад.