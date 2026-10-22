"Срамно и позорно решение": Съдът в Охрид оправда подсъдимите за побоя над Християн Пендиков (ОБЗОР)

Основният съд в Охрид освободи от обвинение Борче Ангелов и Илия Спасески за побоя над секретаря на заличеното вече сдружение "Цар Борис Трети" в Охрид Християн Пендиков. Делото беше върнато за ново разглеждане от Апелативния съд в Битоля, след като и прокуратурата, и защитата на двамата обвиняеми обжалваха решението за по осем месеца ефективна присъда за нанасяне на тежка телесна повреда. Пендиков беше жестоко пребит през януари 2023 г., а българската държава тогава организира транспортирането и лечението му в България.

Днешният ден в Охрид беше изключително емоционален за семейството на Християн Пендиков. За по-малко от два часа обвинените за побия бяха оправдани. След като чу решението на съда Пендиков не скри разочарованието си от липсата на справедливост. Той отново припомни колко жесток е бил побоя и какви заплахи е получавал докато тече съдебния процес. Реакция имаше и от външното ни министерство.

Оттам посочват че за пореден път съдебната система в РСМ е оставила без последствия извършването на престъпление от омраза срещу македонски българин и по този начин онагледява причините за изоставането в европейската интеграция. България ще продължава да оказва пълна подкрепа на Християн Пендиков и всички българи в Република Северна Македония в тяхната борба за справедливост и равни права посочват още от външно министерство.

Близо три години и половина след жестокия побой един срещу друг в съдебната зала отново застанаха Християн Пендиков и двамата подсъдими Борче Ангелов и Илия Спасески. По делото не бяха представени нови доказателства. Пред съда двамата младежи обясниха, че не са виновни, а техните адвокати заявиха, че по делото липсват убедителни данни за извършено престъпление от етническа омраза. Изненадващо съдът реши да освободи от обвинение Ангелов и Спасески, след като през март миналата година им даде по осем месеца затвор за побоя.

Християн Пендиков: "Надявам се, че прокуратурата ще обжалва на втора инстанция това срамно и позорно съдебно решение, защото човешкото достойнство винаги трябва да бъде защитено, във всяка държава, поне в държава, която се определя само като правова държава. Мога да кажа, че се чувствам много обиден."

Според адвоката на Пендиков свидетелските показания по делото, както и снимковия материал от охранителна камера доказват вината на двамата мъже.

Стефан Камишевски – адвокат: За мен е безспорно, че наказателното производство е извършено по етнически причини. Нямаше други, по време на производството, нямаше други факти, обстоятелства, доказателства, които биха доказали, че е извършено по каквато и да е друга причина.

Според Пендиков заплахите към него не са спирали по време на целия съдебен процес.

,,Бях бит, брутално бит, знаете кой ме е пребил, има видео доказателства, има всичко, и тези хора, днес, всички чухме, че отговорността е освободена, което дава възможност сега, както казва съдът, всеки, който се самоопределя като българин в Македония, да бъде бит свободно, и тогава никой няма да понесе последствия за това нещо. “

За да подкрепят Пендиков в Охрид дойдоха и депутати от българския парламент.

Стоян Тричков – депутат от ПБ: "Доколкото разбирам ще има обжалване и това, което очакваме е да има справедливо правосъдие. Такова, което подобава на страна, която заявява амбиции за европейско бъдеще." Стефан Арсов – депутат от ГЕРБ: "Няколко месеца по-рано присъдата беше по-различна. Не мога да разбера каква е причината за това нещо." Атидже Алиева – депутат от ДПС: "Европейският път, който е избрала РСМ с интеграцията в ЕС изисква гарантиране, спазване и уважаване на правата на всеки един гражданин." Ивайло Шотев – депутат от ПП: "Изненада, бих казал изненада както всички видяхте. Съдът се обърна на 180 градуса. Ние сме тук изпратени от най-висшата институция, за да окажем подкрепа на нашия сънародник." Ангел Янчев – депутат от "Възраждане": "Скандално беше това, което направи съда в Охрид и то в състав съдията, който е осъдил побойниците без да се прилагат нови доказателства коренно да смени позицията си."

Как ще продължи съдебният казус зависи от това дали прокуратурата в Охрид ще протестира оправдателната присъда пред по-горна инстанция.