Израел се готви за първите си парламентарни избори след нападението на Хамас през 2023 г.

Израел се готви за първите си парламентарни избори след нападението на Хамас от 7 октомври 2023 г. На 27 октомври гражданите ще избират новите членове на 120-местния Кнесет.

Според проучванията, премиерът Бенямин Нетаняху ще загуби вота. Изчислява се, че неговият десен блок ще получи 50 места в парламента, а основният му опонент и бивш началник на Генералния щаб на израелската армия – Гади Айзенкот, ще има 52 места.

Очакванията са след вота във вторник, в Израел да започнат тежки преговори за съставяне на коалиционно правителство. Според медийни публикации, президентът Ицхак Херцог работи за сближаване между Нетаняху и Айзенкот, за да се избегне политическа безизходица.