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Израел се готви за първите си парламентарни избори след нападението на Хамас през 2023 г.

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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израел готви първите парламентарни избори нападението хамас 2023
Снимка: БТА
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Израел се готви за първите си парламентарни избори след нападението на Хамас от 7 октомври 2023 г. На 27 октомври гражданите ще избират новите членове на 120-местния Кнесет.

Според проучванията, премиерът Бенямин Нетаняху ще загуби вота. Изчислява се, че неговият десен блок ще получи 50 места в парламента, а основният му опонент и бивш началник на Генералния щаб на израелската армия – Гади Айзенкот, ще има 52 места.

Очакванията са след вота във вторник, в Израел да започнат тежки преговори за съставяне на коалиционно правителство. Според медийни публикации, президентът Ицхак Херцог работи за сближаване между Нетаняху и Айзенкот, за да се избегне политическа безизходица.

д-р Харел Арнон, преподавател по право в Харвардския университет: "Един от сценариите, които в момента изглеждат най-вероятни, е след изборите Бенямин Нетаняху да не може да постигне мнозинство и да няма необходимите 61 гласа за да сформира правителство. Но, ако в деня, в който се гласува проектокабинета има партии, които не са в парламента и не гласуват, това би означавало, че технически е възможно друга партия, която е спечелила повече мандати, да остане в опозиция. Разбира се, подобно управление би било много нестабилно."

#избори в Израел #парламентарни избори

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