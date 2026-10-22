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Протест срещу съкращения в АПИ: Над 420 служители губят работата си в следващите 4 месеца

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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На съкратените ще бъде дадена възможност за нова работа в МВР или Агенция "Митници"

протест съкращения апи 420 служители губят работата следващите месеца
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Агенция "Пътна инфраструктура" съкращава 420 служители в следващите 4 месеца. Това стана ясно след протест на работещите. Засегнати ще бъдат служители и работници от Националното тол управление. Реформата цели намаляване на общия брой служители до 180 души и създаване на нов контролиращ орган на пътя.

С въпроси и притеснения за бъдещето си служители на тол управлението излязоха на протест.

Георги, инспектор: "Понеже се грижим за семейства, доходите не стигат и не знаем до кога ще сме на работа."

Светлин, инспектор: "Испекторите ще бъдат най-потърпевши от цялата история, от цялата реформа."

След разговори в сградата на АПИ стана ясно, че над 500 щата ще бъдат съкратени, от тях реално заети са 420 служители. На тях ще им се даде възможност да бъдат преназначени на свободни позиции в МВР или агенция "Митници", след разработване на критерии.

Йоанис Партениотис, председател на Федерацията "Строителство, индустрия и водоснабдяване" към КТ "Подкрепа": "Не може да бъде реализирано автоматично прехвърляне на работещите по смисъла на чл. 123 от КТ, тъй като в тол са на трудов договор, а ще трябват сътоветно да започнат, тези които покрият тези критерии, да започнат работа като държавни служители."

От тол управлението обясняват, че част от служителите ще бъдат насочени и към нов общ контролен орган на пътя, под шапката на транспортното министерство.

проф. Олег Асенова, директор на Националното тол управление: "В тази нова структура ще се прехвърли част от сегашния персонал, който се занимава основно със събиране на пътни такси, поддържане и администриране на електронната система за пътни такси и персонала свързан с поддръжката на контролните рамки, които са по пътя. Те ще останат в новата структура като ангажимент да бъдат поддръжани, а предоставят информация на единния контролен орган."

В бъдеще ще се използват дигитални инструменти, за да се оптимизира контролът.

#преназначаване #420 души #тол управление #съкращения #АПИ #протест #новини в Метрото

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