БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция...
Чете се за: 04:22 мин.
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по...
Чете се за: 01:05 мин.
Кметът Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление,...
Чете се за: 00:37 мин.
Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен...
Чете се за: 00:47 мин.
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на...
Чете се за: 01:37 мин.
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата...
Чете се за: 04:37 мин.
Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест пред пътната агенция за предстоящи съкращения на служители

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Работещи в АПИ излязоха на протест с искане за отговори дали предстоят съкращения и структурни промени в агенцията. От синдикалните организации в нея посочват, че около 600 души биха били засегнати от такива трансформации и се оплакват от липсата на диалог.

Снимка: БНТ

Йордан Йорданов, зам.-председател на Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" към КТ „Подкрепа“: „Организираме протест, чрез който да заявим желанието на хората да получат една информация, която за тях е жизнено важна, а именно кога ще бъде последния им работен ден. Защото много отдавна вече в медиите се върти как предстои реформа, свързана с пътната безопасност, което разбира се, че трябва да стои винаги на първо място, но без яснота какво ще се случи с хората.“

Георги, инспектор: „Понеже се грижим за семейства, доходите не стигат и не знаем до кога ще сме на работа.“

#предстоящи съкращения #Пътна агенция #служители #протест

Последвайте ни

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
2
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
3
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутат от 52-рото Народно събрание
4
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на...
Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жителите на Бургас и Несебър
5
Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жителите...
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла Северна България
6
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Общество

Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по националните програми за деца и възрастни са вече в България
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по националните програми за деца и възрастни са вече в България
Какво ще правят учениците в деня след изборите? Какво ще правят учениците в деня след изборите?
Чете се за: 02:37 мин.
Плевенски лекари реализираха интерконтинентална роботизирана операция с хирург в Шанхай и пациент в България Плевенски лекари реализираха интерконтинентална роботизирана операция с хирург в Шанхай и пациент в България
Чете се за: 02:07 мин.
Петър Бунев: Няма яснота как ще преминат железничарите към частния превозвач Петър Бунев: Няма яснота как ще преминат железничарите към частния превозвач
Чете се за: 06:22 мин.
Сдружение за модерна търговия: В 9 от 10 случая причината за повишението на цените не е при търговеца Сдружение за модерна търговия: В 9 от 10 случая причината за повишението на цените не е при търговеца
Чете се за: 03:07 мин.
Бъдещето на лодкостоянка „Черно море“: Напрежение между рибари и областната управа във Варна Бъдещето на лодкостоянка „Черно море“: Напрежение между рибари и областната управа във Варна
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ДПС: Кого арестува Радев и кого страхува? ДПС: Кого арестува Радев и кого страхува?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Кметът Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление, но не е...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Под прицела на прокуратурата: Ваня Стефанова поиска имунитета на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Престъпен сговор и търговия с влияние: Повдигнаха обвинения на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по националните...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ