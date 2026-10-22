Протест пред пътната агенция за предстоящи съкращения на служители

Работещи в АПИ излязоха на протест с искане за отговори дали предстоят съкращения и структурни промени в агенцията. От синдикалните организации в нея посочват, че около 600 души биха били засегнати от такива трансформации и се оплакват от липсата на диалог.

Снимка: БНТ

Йордан Йорданов, зам.-председател на Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" към КТ „Подкрепа“: „Организираме протест, чрез който да заявим желанието на хората да получат една информация, която за тях е жизнено важна, а именно кога ще бъде последния им работен ден. Защото много отдавна вече в медиите се върти как предстои реформа, свързана с пътната безопасност, което разбира се, че трябва да стои винаги на първо място, но без яснота какво ще се случи с хората.“

Георги, инспектор: „Понеже се грижим за семейства, доходите не стигат и не знаем до кога ще сме на работа.“