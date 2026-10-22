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Престъпен сговор и търговия с влияние: Повдигнаха обвинения на кметовете на Белица и Сунгурларе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: БТА
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От тази сутрин кметовете на Белица и Сунгурларе вече са с повдигнати обвинения за престъпен сговор с цел търговия с влияние.

Двамата са в ареста за 72 часа, като предстои да бъде поискано и постоянното им задържане.

Двамата кметове на Сунгурларе и Белица остават в ареста за 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда постоянното задържане на Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Все още обаче не е ясно дали днес ще бъдат гледани мерките им за неотклонение.

Според разследващите престъпният сговор е започнал в община Сунгурларе в началото на 2024 година и е продължил повече от две години.

При акцията на ГДБОП и ДАНС са претърсени административни сгради и частни адреси в Сунгурларе и Белица.

Иззети са множество документи, свързани с обществени поръчки в двете общини, а по случая са разпитани и свидетели.

Третият обвиняем е Христо Широков, който вече е под домашен арест по друго разследване, свързано с участие в организирана престъпна група, разследвана за манипулиране на водомери и изнудване на собственици на хотели по Южното Черноморие.

От парламентарната група на ДПС обявиха, че ще сезират изпълняващия функциите главен прокурор за предполагаем политически натиск върху Ревански от страна на директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков.

Според ДПС Шушков е настоявал кметът да промени политическата си принадлежност в полза на „Прогресивна България“, като в замяна му е обещана политическа протекция и закрила.

От партията искат да се установи и дали има връзка между предполагаемия натиск и последвалата акция на ГДБОП, при която Ревански беше задържан.

Директорът на Агенция „Митници“ е заявил, че е в командировка и ще коментира твърденията, след като се върне.

Засега не е ясно как е функционирала предполагаемата търговия с влияние и кои обществени поръчки са свързани с разследването.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#престъпен сговор #Белица #кметове #Сунгурларе #търговия с влияние #обвинения

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