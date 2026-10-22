Обвиниха кметовете на Белица и Сунгурларе за търговия с влияние

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

Заедно с кметовете е обвинен и трети мъж с инициали Х. Ш., който в момента е под домашен арест по друго дело. Според разследващите престъпната схема е уговорена в община Сунгурларе в началото на 2024 година и е функционирала необезпокоявано в продължение на повече от две години, чак до 20 октомври 2026 година.

Обвиненията срещу тримата са предявени официално днес, 22 октомври 2026 г. Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – постоянен арест за двамата общински кметове.