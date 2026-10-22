След ареста на кмета на Сунгурларе: Прокуратурата ще даде информация по разследването

Очаква се днес прокуратурата в Бургас да даде повече подробности за разследването срещу кмета на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов.

Той беше задържан за срок от 24 часа при акция на ГДБОП и ДАНС в сградата на общината във вторник. По неофициална информация се очаква мярката му за задържане да бъде удължена до 72 часа. Разследването е свързано със съмнения за злоупотреби с обществени поръчки и отклоняване на значителни средства от общинския бюджет. Вчера близки и привърженици на кмета излязоха на протест пред Областната дирекция на МВР в Бургас.