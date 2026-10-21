Борбците на ЦСКА заминаха за световното първенство в Астана

Три дни преди старта на световното първенство по борба в Астана Кирил Милов, Семен Новиков, Едмонд Назарян и останалите състезатели на ЦСКА заминаха за столицата на Казахстан.

Тримата получиха възможността да участват на планетарния шампионат след смяната на ръководството на федерацията. С тях пътува и личният им треньор Сослан Фурниев.

"Подготовката премина много добре, правихме доста лагери в чужбина с много добри съперници, успяхме да се подготвим, смятам, на много високо ниво. Целта винаги е златото, защото ако се задоволяваме с по-малкото няма как да стигнем до златото", заяви Кирил Милов. "Аз съм вече на такова ниво, че трябва да издържам всичко и да бъда готов за всеки случай, който може да се случи. Разбира се, най-перфектно е когато си спокоен, спокойно тренираш, сваляш килограм и не влизат там лоши мисли", допълни Семен Никовов.

След повече от две години на голямо първенство се завръща Едмонд Назарян.

"Духом сме готови за това състезание, въпреки че имаше малко проблеми, но ние сме настроени позитивно и се нагласяме само за хубави резултати", сподели той.

За Астана заминаха още трима борци на ЦСКА – Стефан Григоров, Светослав Николов и Абу-Муслим Амаев.

"Имаше известно напрежение относно това дали момчетата ще участват на шампионата, но ние се готвихме през цялото време. Притесненията около нашия клуб отминаха и сега всичко е наред", коментира Сослан Фурниев.

Финалните схватки от шампионата в Казахстан може да гледате по БНТ 3 от 26 октомври до 1 ноември, всеки ден от 15:00 часа.

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