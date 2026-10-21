Жълт код за порои и гръмотевични бури

Започналото от запад увеличение на облачността през нощта ще обхване по-голямата част от страната, но превалявания ще има главно в Западна България.

Утре сутринта в източните райони видимостта ще бъде намалена заради мъгли. Минималните температури ще бъдат между 10° и 16°, а максималните – от 19° до 25°. По Черноморието температурите ще бъдат от 18° до 23°. Ще духа умерен и силен, все още южен вятър.

Очакват се и интензивни валежи от дъжд – първо в Западна България, а в часовете след обяд и през нощта срещу петък и в много райони от страната.

Предупреждение за значителни количества валежи и гръмотевични бури е обявено в Северозападна България.

В планините ще завали още преди обяд, а по високите части ще превалява и сняг. Ще духа временно силен югозападен вятър.

Проливни валежи ще има утре и на много места на Балканите, с изключение на южните части на полуострова. В северозападните райони ще бъде ветровито, а температурите ще се понижат.

Съществено захлаждане предстои в петък и у нас. Ще бъде ветровито, с валежи от дъжд, по-значителни в Централна и Източна България.

В събота ще бъде предимно слънчево, със сутрешни мъгли, а максималните температури слабо ще се повишат. В неделя на повече места ще има мъгли, а вечерта отново ще завали, първо в Югозападна България. В понеделник валежи ще има отново в много райони от страната.