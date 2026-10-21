Маркус Гиздол: Не съм треньор, който играе за равен

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол не се притеснява от изкуствения терен на стадиона на Нордселанд и увери, че отборът му ще направи всичко възможно да си тръгне с пълния комплект точки от Дания.

"Червените" гостуват на Нордселанд утре от 19.45 часа в мач от втория кръг на основната фаза в Лига на конференциите.

"Свикнали сме да играем на такива места. Изкуственият терен не е нещо ново. Очакваме много труден мач. Нордселанд е качествен отбор, добре работи с топката. Трябва да използваме нашите шансове в последната третина на терена. Очаква ни труден двубой и ще се опитаме да спечелим. Не съм треньор, който играе за равен, винаги се стремя към победа. От две седмици ме виждате постоянно усмихнат, но имам и друго изражение. Стараем се този позитивен дух да го показваме ежедневно и това ни носи резултати на терена", коментира треньорът на ЦСКА на пресконференцията преди мача.

Германецът вярва, че ще успее да компенсира отсъствието на голмайстора Жоел Цварц, който е контузен и ще пропусне мача.

"Никога не е добре, когато основен футболист се контузи, но това е шанс за останалите. Имаме 22-ма футболисти, никога не знаем кой ще има най-добрия си ден. Има такива ситуации. Ще разчитаме на останалите състезатели. Не можем да сравняваме предстоящия мач с този срещу Монако. Монако е на първо място във Франция. Не можем да сравняваме по никакъв начин Нордселанд с Монако. Очакваме от тях съвсем различен футбол. Знаем колко са силни като домакини", каза Гиздол.

Кадри от пресконференцията ще откриете във видеото.