БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Позиция на прессекретариата на държавния глава по казуса...
Чете се за: 03:35 мин.
Евростат: Цените на горивата в България нарастват...
Чете се за: 03:15 мин.
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна огледът на кораба "Челси-3" с участието...
Чете се за: 01:22 мин.
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на...
Чете се за: 02:30 мин.
Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва...
Чете се за: 02:15 мин.
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Маркус Гиздол: Не съм треньор, който играе за равен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Лига на конференциите
Запази

Старши треньорът на ЦСКА не се притеснява от изкуствения терен на стадиона във Фарум.

Маркус Гиздол
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол не се притеснява от изкуствения терен на стадиона на Нордселанд и увери, че отборът му ще направи всичко възможно да си тръгне с пълния комплект точки от Дания.

"Червените" гостуват на Нордселанд утре от 19.45 часа в мач от втория кръг на основната фаза в Лига на конференциите.

"Свикнали сме да играем на такива места. Изкуственият терен не е нещо ново. Очакваме много труден мач. Нордселанд е качествен отбор, добре работи с топката. Трябва да използваме нашите шансове в последната третина на терена. Очаква ни труден двубой и ще се опитаме да спечелим. Не съм треньор, който играе за равен, винаги се стремя към победа. От две седмици ме виждате постоянно усмихнат, но имам и друго изражение. Стараем се този позитивен дух да го показваме ежедневно и това ни носи резултати на терена", коментира треньорът на ЦСКА на пресконференцията преди мача.

Германецът вярва, че ще успее да компенсира отсъствието на голмайстора Жоел Цварц, който е контузен и ще пропусне мача.

"Никога не е добре, когато основен футболист се контузи, но това е шанс за останалите. Имаме 22-ма футболисти, никога не знаем кой ще има най-добрия си ден. Има такива ситуации. Ще разчитаме на останалите състезатели. Не можем да сравняваме предстоящия мач с този срещу Монако. Монако е на първо място във Франция. Не можем да сравняваме по никакъв начин Нордселанд с Монако. Очакваме от тях съвсем различен футбол. Знаем колко са силни като домакини", каза Гиздол.

Кадри от пресконференцията ще откриете във видеото.

#Маркус Гиздол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна - и ние трябва да сме на масата за преговори
2
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна...
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати
3
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат...
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
4
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване
5
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за...
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
6
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Видео

Ученически отбор по плажен волейбол търси помощ, за да участва на световна гимназиада
Ученически отбор по плажен волейбол търси помощ, за да участва на световна гимназиада
Даниел Боримиров: Отиваме в Чехия да вземем максимума Даниел Боримиров: Отиваме в Чехия да вземем максимума
Чете се за: 01:52 мин.
Наградиха най-добрите ни биатлонисти за успехите им през изминалия сезон Наградиха най-добрите ни биатлонисти за успехите им през изминалия сезон
Чете се за: 03:52 мин.
Левски в търсене на първи успех в основната фаза на Лига Европа Левски в търсене на първи успех в основната фаза на Лига Европа
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 21.10.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.10.2026 г., 12:25 ч.
Анжело Мартино: Ще се опитаме да се пригодим към условията Анжело Мартино: Ще се опитаме да се пригодим към условията
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3" Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3"
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Арестите на кметове – задочен сблъсък между премиера Румен...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Спешен ремонт на Арабаконашния проход заради затворения тунел...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Арестът на кмета на Сунгурларе може да бъде удължен до 72 часа
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преговори за мир в Украйна: Среща на Стив Уиткоф и Владимир Путин в...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ