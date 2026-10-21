От доставчика до крайния потребител: Мащабни проверки на три институции за цените на храните у нас

Мащабни проверки на три институции за цените на храните у нас. Проверяват се всички централни складове на големите търговски вериги. Целта е да се проследи движението на хранителните продукти и да се изсветли цялата верига от доставчик до краен потребител.

Константин Господинов е глава на тричленно семейство с малко дете. Купил е продукти за 50 евро и казва, че животът е поскъпнал значително.

Константин Господинов: "Със сигурност не само цените на храните, цените на тока и горивата поскъпнаха и доста трудно се справяме честно казано. Постоянно гледат да вдигнат цените за каквото и да било, особено млечни продукти, памперси и други неща."

Именно драстичните цени при храните са причина Земеделското министерство да започне проверка по цялата верига на доставки.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Това е първия етап – говорим за голямата, модерна търговия, надявам се КЗК да може да отговори каква част е в монополно положение, защото ако е в монополно положение да тръгнем от тях. Много по-късно ще стартираме такива проверки на борсите, комплексни, защото проверките не са спирали."

Основен фокус в проверки обаче са надценките – каква част са печалба и има ли скрита такава. Общо 7 логистични центъра ще бъдат проверени като ще се следи както за фискалния контрол, така и за качеството на храните.

Председателят на КЗП посочи, че българските граждани имат право да знаят как се формират цените на храните в големите търговски вериги.

Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите: "Смешни аргументи от страна на СМТ, когато нямат обяснение, защо в България надценките са около и над 100%, а в европейските са 25-35% – модерната търговия минава в лични нападки. Това е израз на слаба позиция, нямат аргументи защо е подложен на друго по-унизително отношение, отколкото потребителите в другите европейски държави."

Милена Драгийска, гл. изп. директор на търговска верига: "На 100 евро оборот печелим между 2 и 5 евро – може да го видите в публикуваните ни отчети, ние сме критично важни за националната сигурност. Затова преди месеци се обърнахме към правителството с предложение за пакт за хранителен суверенитет, за да се решат структурните проблеми в земеделието."

Изпълнителният директор на НАП обеща по-задълбочени проверки, които да установят дали веригите не са плащали десетки милиони за консултантски услуги, с цел прикриване на доходи.

Борис Михайлов, изпълнителен директор на НАП: "Ще проверим доколко е законосъобразно и дали не е начин да се прикрият доходите."

снимки: БТА

През следващата седмица инспекторите тръгват на проверки из магазините.