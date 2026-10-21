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Спешен ремонт на Арабаконашния проход заради затворения тунел "Топли дол"

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Скоро за ремонт ще бъде затворен и пътя за Перник през Владая

тунел
Снимка: БТА/Архив
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Агенция "Пътна инфраструктура" ще ремонтира по спешност Арабаконашния проход като алтернатива на магистрала "Хемус", съобщи регионалният министър Иван Шишков. Пътят е четвъртокласен. В момента е затворен тунел "Топли дол" в посока София за ремонт, затворен е и старият път на Витиня, който е основна алтернатива.

От седмица затварянето на тунел "Топли дол" води до километрични задръствания по магистрала "Хемус". Според регионалният министър обаче няма друго решение.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Ние очакваме в този период от годината движението да е малко по-малко, но това не ни оправдава, разбира се, както виждате кметовете са тук, Агенция "Пътна инфраструктура", събрал съм ги."

По-малко от 15 минути продължи срещата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Бяха набелязани три групи от мерки – първо, спешен ремонт на Арабаконашкия проход, който трябва да бъде завършен до 20 дни. Отделно тепърва ще бъде ремонтиран и основния обходен маршрут, а именно стария път през Витиня.

Втората група от мерки предвижда спирането на тежкотоварния трафик по АМ "Хемус" в посока Варна в петък от 15:00 до 21:00 часа, в неделя следобед и в понеделник сутринта. Като алтернатива на шофьорите е предложено да изчакат или да минават през Петрохан и Искърското дефиле.

В своя позиция до медиите от Камарата на автомобилните превозвачи предупреждават, че обичайно на тежкотоварните автомобили е забранено да преминават през проходите Петрохан и Искърското дефиле и трябва да спазват стриктно посоката и часовете за това, за да не бъдат глобявани.

Третата група от мерки предвижда ускоряване на ремонта на тунел "Топли дол" като ще се работи на две смени.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Аз също искам след като те ще работят на две смени да получа точен график затова, че ще стане завършването на ремонта по-бързо, но уверявам ви, че няма да позволим строителят да се забави."

От Пътната агенция увериха, че няма опасност за шофьорите заради задръстванията по "Хемус".

инж. Александър Тодоров, председател на УС на АПИ: "От 1964 година се оразмеряват за 80-тонно возило, един лек автомобил е под 3,5 тона, така че гражданите да бъдат спокойни, виадуктите и съоръженията няма никаква опасност за тях – могат да поемат цялото натоварване от трафика."

снимки: БТА

От Пътната агенция все още не знаят колко ще струва ремонтът на прохода Арабаконак и на тунел "Топли дол". За ремонт ще бъде затворен скоро и пътя за Перник през Владая, предупредиха от регионалното министерство.

#Арабаконашкия проход #министър Иван Шишков #АПИ #тунел "Топли дол" #пътни ремонти

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