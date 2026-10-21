Арестът на кмета на Сунгурларе може да бъде удължен до 72 часа

Арестът на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов вчера вероятно ще бъде удължен до 72 часа, научи "По света и у нас". Все още не е ясно дали ще му бъдат повдигнати обвинения.

Според наши източници са задържани още двама души – общински служител и одиторът на общината. Разследването е свързано със съмнения за злоупотреби с обществени поръчки и отклоняване на значителни средства от бюджета. По данни на общината се проверяват четири процедури. Днес близки и привърженици на кмета протестираха пред Областната дирекция на МВР в Бургас. Те определиха неговия арест като политическа репресия и настояха за неговото освобождаване.