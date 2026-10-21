Арестът на кмета на Сунгурларе може да бъде удължен до 72 часа

Протест в Бургас в защита на арестувания кмет на Сунгурларе
Арестът на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов вчера вероятно ще бъде удължен до 72 часа, научи "По света и у нас". Все още не е ясно дали ще му бъдат повдигнати обвинения.
Според наши източници са задържани още двама души – общински служител и одиторът на общината. Разследването е свързано със съмнения за злоупотреби с обществени поръчки и отклоняване на значителни средства от бюджета. По данни на общината се проверяват четири процедури. Днес близки и привърженици на кмета протестираха пред Областната дирекция на МВР в Бургас. Те определиха неговия арест като политическа репресия и настояха за неговото освобождаване.
Магдалена Гавазова, сестра на кмета на Община Сунгурларе: “Не вярвам, че брат ми е престъпник и съм убедена, че не е направил нищо противозаконно. Според Вас как се нарича заплаха над бременна жена и с три деца - "Няма да можеш да си гледаш децата, ще те вкараме в затвора"? Това е зам.-кметицата. Жената е казала на полицаите, че всичко се извършва по законовия ред и те са я заплашили, че ако не натопи брат ми, ще бъде арестувана.”
Исмет, жител на Сунгурларе: “Мястото му изобщо не е в ареста. Явно натиск от по-горно ниво.”
Димка Чанева, кмет на с.Лозарево: “Затова, че работи съвестно и честно към всички населени места, така ли трябва да се случва и да задържат хора?”