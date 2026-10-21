Ученически отбор по плажен волейбол търси помощ, за да участва на световна гимназиада

Талантливи възпитаници на Математическа и Първа езикова гимназия във Варна могат да представят България на световната ученическа гимназиада в Рио де Жанейро. Дисциплината е плажен волейбол.

Младите спортисти обаче се нуждаят от допълнителни финансови средства за застраховки, екипировка, настаняване и др.

„Получихме покана от Българската асоциация спорт за учащи за едно участие във форма Световна гимназиада, което, всъщност, е най-големият спортен форум за учащи, който се равнява на Олимпиада за професионални спортисти. Нашите деца от девойките от Първа езикова гимназия и юношите от нашата гимназия получиха тази възможност да представят най-доброто от себе си на този голям спортен форум", каза пред БНТ треньорът на талантливите деца Надежда Газибарова, учител по физическо възпитание и спорт в МГ „Д-р Петър Беров“ Варна.

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