Слънчево и топло време днес, жълт код за валежи утре

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще остане слънчево, но над Западна България облачността ще се увеличава и до вечерта на места там ще превали и прегърми. С умерен, в Източна България – временно силен южен вятър ще се пренася по-топъл въздух и максималните температури днес ще бъдат по-високи от вчера, между 21° и 26°, на морския бряг – от 18° до 21°.

И през нощта в Западна България ще има валежи и гръмотевична дейност, а в източните райони видимостта ще бъде намалена от мъгли. Ще продължи да духа временно силен южен вятър и утре ще се задържи топло за сезона с минимални температури между 8° и 13°, в София – около 10° и максимални – от 20° до 25°, по Черноморието – от 18° до 23°, в София – около 19°. Денят ще започне с предимно слънчево време, но по-късно в Западна България ще започнат валежи от дъжд. Предупреждение от първа степен – жълт код за интензивни валежи и гръмотевична дейност е обявен в Северозападна България.

И по Черноморието ще бъде облачно, сутринта ще бъде с намалено видимост, а в следобедните часове на места ще превали. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток.

В планините още преди обяд от запад ще започнат временно интензивни валежи с гръмотевици. По най-високите върхове на Рила и Пирин дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, на места северно от билата – силен югозападен вятър.

В петък на много места в страната ще има валежи, по-интензивни и значителни по количество в Централна и Източна България. Ще бъде много ветровито, а дневните температури ще се понижат съществено. През нощта срещу събота облачността ще намалява и минималните температури в събота също ще се понижат. След мъгливото утро в много райони, през деня ще преобладава слънчево време, а максималните температури ще се повишат с три-четири градуса.

В неделя на повече места ще има мъгли, а вечерта отново ще завали, първо в Югозападна България. В понеделник, валежи ще има в много райони от страната.