След акцията на ГДБОП и ДАНС - ще бъдат ли повдигнати обвинения на кмета на Сунгурларе?

Днес се очаква да стане ясно - дали прокуратурата в Бургас ще постанови 72-часово задържане на кмета на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов, както и дали ще му бъдат повдигнати обвинения.

Той беше задържан вчера след акция на ГДБОП и ДАНС в сградата на общината, при която бяха иззети документи.

По информация на "По света и у нас" се разследват съмнения за злоупотреби с обществени поръчки, отклоняване на бюджетни средства и фиктивно отчетени дейности.

По непотвърдена информация, при акцията има и други задържани общински служители.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова