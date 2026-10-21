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След акцията на ГДБОП и ДАНС - ще бъдат ли повдигнати обвинения на кмета на Сунгурларе?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Днес се очаква да стане ясно - дали прокуратурата в Бургас ще постанови 72-часово задържане на кмета на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов, както и дали ще му бъдат повдигнати обвинения.

Той беше задържан вчера след акция на ГДБОП и ДАНС в сградата на общината, при която бяха иззети документи.

По информация на "По света и у нас" се разследват съмнения за злоупотреби с обществени поръчки, отклоняване на бюджетни средства и фиктивно отчетени дейности.

По непотвърдена информация, при акцията има и други задържани общински служители.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

# ГДБОП #Община Сунгурларе #акция #ДАНС

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