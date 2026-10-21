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Изследват се откритите на "Челси - 3" фрагменти за останки от дронове, запазени цифри или серийни номера

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Назначена е и взривотехническа експертиза

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Разследващи от партньорски служби се очаква днес да извършат оглед на поразения от дронове кораб "Челси - 3". Плавателният съд продължава да се намира на бургаското пристанище след сложна операция по извличането му от морето.

Информацията ни е оскъдна, но това, което знаем и се очаква е, че партньорските служби ще пристигнат тук със своя техника за изследване на взривни вещества. Заради това посещение е задействано високо ниво на сигурност и външни лица, които нямат участие в разследването, не се допускат в близост до кораба. Припомняме, че първо в "По света и у нас" стана ясно, че разследващите са иззели силно обгорели проводници, части от стъклопакети и натривки от трите пробойни на кораба.

Назначена взривотехническа експертиза за да се установи характера на взрива и вида на използваното взривно вещество на кораба "Челси - 3". Изследват се и откритите фрагменти, за да се установи дали сред тях има останки от дронове, както и запазени цифри, числа или серийни номера. Темата коментира и министъра на транспорта Георги Пеев.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Предполагам и се надявам, че са достатъчни за да могат да бъдат изследване адекватно и да установим какъв вид дрон или дронове или средства други са поразили кораба. Ще използваме най-вероятно и помощ, това го заяви премьера вчера, от партньорски организации. Така че се надявам в най-кратки срокове да бъде направен анализ за изследването и да има наистина резултати. Други служби правят техническата оценка. Различни министерства и институции имат различни отговорности. Министерство на транспорта организира, проведа операцията по извеждане на кораба и довеждането на кораба до пристанище Бургас. Ние в момента се грижим за кораба. Ние, Министерство на транспорта и морска администрация, защото кораба трябва да се съхранява и трябва да се грижим технически за него. Аз получавам редовни сводки, справки, ежечасни от моите колеги."

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

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