Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от дронове

Аз никога не съм говорил за останки от дронове, каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в студиото на "Денят започва". Според него думите му са били интерпретирани погрешно, тъй като неговото ведомство и той лично нямат компетентността да определи дали останките са от дронове или от самия кораб.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Аз никога не съм говорил първо за останки от дронове, а говорих за останки. Вчера бяха интерпретирани думите ми по различен начин. Различни министерства и институции имат различни отговорности. Министерство на транспорта организира, проведа операцията по извеждане на кораба и довеждането на кораба до пристанище Бургас. Ние в момента се грижим за кораба. Ние, министерство на транспорта и "Морска администрация", защото корабът трябва да се съхранява и трябва да се грижим технически за него. Аз получавам редовни сводки, справки ежечасни от моите колеги, така че моята информация е била коректна и останките, които са намерени, ще подлежат на техническа експертиза. Аз като министър на транспорта съм получил информация, че такива са намерени. Те биха могли да бъдат от всяко естество. Включително биха могли да бъдат и останки от корпуса на кораба, следствие на ударите."

Транспортния министър отново подчерта, че уточнение чии са дроновете ще може да бъде направено едва след като бъдат готови всички анализи.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Разбирам от разследвания, разбирам от анализи в кариерата си, това, което съм правил цял живот и за да ви отговоря на този въпрос, трябва да знаем какви са резултатите. Ако резултатите са достатъчни за да изведат съответните изводи, то тогава с голяма достоверност или категорично ще можем да установим какво се е случило и кой го е направил."

Очакват се експерти от Европа и подводни дронове, с които да се изследват потъналите кораби - "Алфа Уатан" и "Дигнити":

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Министерство на транспорта и Изпълнителна агенция "Морска администрация" работи много в тясно сътрудничество с ЕМСА, Европейската агенция по морска безопасност. И ние искаме техническа помощ от тях и в момента сме почти на финала за двата потънали кораба. - Експертите, които очаквате тук, за да помагат за разследването. Точно така. Те най-вероятно ще докарат подводни дронове, така че да се опитаме да изследваме двата потънали кораба. Единия, "Алфа Уатан", той е обаче на много голяма дълбочина, 2000 метра и повече. Другия е "Дигнити", който е на 80 метра, доста по-близо до нашия бряг. Така че поне за единия вече е потвърдено, че ние ще получим техническа помощ и ще можем да изследваме."

Транспортният министър потвърди информацията, че партньорски служби ще дойдат за оглед на пострадалия от ударите с дронове "Челси 3". Георги Пеев обясни, че информацията, изнесена вчера от премиера Румен Радев, че няма срив на търговското корабоплаване след ударите с дронове е изготвена именно от неговото ведомство:

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Между другото, аз също бях не учуден, но бях приятно изненадван, че статистиката е такава. Да, нормално е да има напрежение. Нормално е търговските кораби и компаниите да се притесняват от ситуацията, която е в Черно море. Но ние правим всичко възможно да защитим нашите териториални води. Териториалните води са 12-милната зона. От опита, който имам, 30-годишен, във въздушното пространство, мога смело да кажа, смело уверено, че там са осигурени всички безопасни условия за корабоплаване. Тоест, ние ще наблюдаваме ситуацията. От Министерство на отбраната са се погрижили и с партньорските организации да осигурят защита и тя постоянно се развива в различни технически аспекти. Така, че аз имам увереност, че ние сме направили всичко възможно за да се осигурим безопасността в нашето териториално море."

Министър Пеев призна, че все още няма статистика за бъдещите заявки за търговските плавания в Черно море. Ще има разговори с компаниите, на които ще бъде разяснено какви мерки за сигурност предприема държавата.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Нека да бъдем ясни. Ние сме във война. Войната е до нас. И ние правим всичко възможно, като държава, и ние работим много тясно с Румъния и Турция. Ние като държава, на първо място трябва да защитим нашите пристанища и нашето териториално море. Ние правим това. А колективната защита, тя не може да бъде извършена от нито една отделна държава. Тя трябва да бъде извършена заедно с нашите партньорски организации. Те вече оказаха тази подкрепа. Знаете, че имаме подкрепата на НАТО, все повече технически системи, самолети, идват във България, така че да осигурят сигурността в Черно море."

В петък предстои среща на министър Пеев, премиера Радев и министъра на земеделието Абровски със зърнопроизводителите. От думите му стана ясно, че от БДЖ са предоставили предложения, които дават различни възможности на зърнопроизводителите.

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