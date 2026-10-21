Ясни са поръчителите на порнографските видеоклипове с измъчване и убиване на животни

Районният съд в Свищов осъди на 2 години лишаване от свобода двойката мъж и жена, които в продължение на години са измъчвали и убивали животни с цел продажба на видеоклипове онлайн. Пред разследващите те са направили пълни самопризнания, от които става ясно, че това е схема за печелене на пари.

Оказва се, че не е изолиран случай.

"Още при задържането и акцията на ГДБОП и двамата обвиняеми са направили пълни самопризнания са съдействали на органите на реда за разкриване на цялата дейност. В хода на разследването следствените органи и прокуратурата за един период от около 8 месеца успяха да съберат изключително много доказателства. Самопризнанията, които направиха Детелин и неговата партньорка напълно се подкрепят от тези доказателства. И съдът призна в присъдата си, че се касае за дейност от около 10 години", това заяви в "Денят започва" Венцислав Фоти-адвокат.

Венцислав Фоти поясни, че лицата, които са поръчителите на тези деяния са чужденци. Те са поръчвали и заплащали за това, което са искали да се случи и по този начин са подпомагали извършителите финансово.

Иззет е дори автомобил, който е закупен със средствата на чуждестранните граждани.

"Следва да се отбележи, че макар съдебното производство да е само срещу двамата подсъдими, разследването продължава и на международно ниво срещу тези лица, които са поръчителите".

Имената им вече са установени. И аз като гражданин силно се надявам да се стигне до разкриване на всички замесени в тази схема, заяви Венцислав Фоти.

Той описа извършителите на деянието като едни абсолютно обикновени като социален статус хора, "които са с добро име сред своите познати".

"Действително всички, които ги познават са били изумени от това. Никой никога не е предполагал. Детелин е пенсионер по болест. Никой не е заподозрял за тяхната дейност".

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