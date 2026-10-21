"Който чупи - плаща": Нови мерки за сигурност след протестите в Италия
Италианското правителство одобри нови мерки за сигурност след бурните протести и последвалите вандалски прояви и грабежи през изминалите дни.
Премиерът Джорджа Мелони обяви по-сериозни наказания и глоби за участници в подобни прояви, които засягат и малолетни лица. Принципът е прост - който чупи - плаща, каза Мелони. Тя обяви и разполагането на 500 военни по улиците на Милано - сред най-засегнатите от погрома градове.
Мелони обаче каза, че трябва да се прави разграничение между хулиганските прояви и онези, които протестират, защото наистина има сериозни затруднения.
Джорджа Мелони, министър-председател на Италия: "Прилагаме един прост принцип: който чупи – плаща. А ако извършителят е непълнолетен, плащат родителите му. Ето как работи: ако са нанесени щети на обществена собственост – например спирка на градския транспорт, светофар или полицейска кола – местните власти изпращат нареждане за плащане директно на домашния адрес. Ако пък са нанесени щети на частна собственост – например витрина, магазин или автомобил – собственикът може да се обърне към съда и да получи заповед за плащане, която подлежи на незабавно изпълнение."