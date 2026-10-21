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"Който чупи - плаща": Нови мерки за сигурност след протестите в Италия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Снимка: БТА
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Италианското правителство одобри нови мерки за сигурност след бурните протести и последвалите вандалски прояви и грабежи през изминалите дни.

Премиерът Джорджа Мелони обяви по-сериозни наказания и глоби за участници в подобни прояви, които засягат и малолетни лица. Принципът е прост - който чупи - плаща, каза Мелони. Тя обяви и разполагането на 500 военни по улиците на Милано - сред най-засегнатите от погрома градове.

Мелони обаче каза, че трябва да се прави разграничение между хулиганските прояви и онези, които протестират, защото наистина има сериозни затруднения.


Джорджа Мелони, министър-председател на Италия: "Прилагаме един прост принцип: който чупи – плаща. А ако извършителят е непълнолетен, плащат родителите му. Ето как работи: ако са нанесени щети на обществена собственост – например спирка на градския транспорт, светофар или полицейска кола – местните власти изпращат нареждане за плащане директно на домашния адрес. Ако пък са нанесени щети на частна собственост – например витрина, магазин или автомобил – собственикът може да се обърне към съда и да получи заповед за плащане, която подлежи на незабавно изпълнение."

#Джорджа Мелони #Италия #протести #мерки

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