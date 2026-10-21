"Който чупи - плаща": Нови мерки за сигурност след протестите в Италия

Италианското правителство одобри нови мерки за сигурност след бурните протести и последвалите вандалски прояви и грабежи през изминалите дни.



Премиерът Джорджа Мелони обяви по-сериозни наказания и глоби за участници в подобни прояви, които засягат и малолетни лица. Принципът е прост - който чупи - плаща, каза Мелони. Тя обяви и разполагането на 500 военни по улиците на Милано - сред най-засегнатите от погрома градове.

Мелони обаче каза, че трябва да се прави разграничение между хулиганските прояви и онези, които протестират, защото наистина има сериозни затруднения.