Патриарх Даниил отива на посещение в Света гора - Атон

От днес започва тридневно посещение на българския патриарх Даниил в Света гора – Атон.



Визитата му в монашеската република е по покана на братството на Зографската света обител "Св. великомъченик Георги Победоносец".

Патриарх Даниил ще посети и други свети манастири, както и ще се срещне със Свещения Кинотис. Това е върховният административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност на Света гора.