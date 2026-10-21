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Патриарх Даниил отива на посещение в Света гора - Атон

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Той ще посети и други свети манастири, както и ще се срещне със Свещения Кинотис

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От днес започва тридневно посещение на българския патриарх Даниил в Света гора – Атон.

Визитата му в монашеската република е по покана на братството на Зографската света обител "Св. великомъченик Георги Победоносец".

Патриарх Даниил ще посети и други свети манастири, както и ще се срещне със Свещения Кинотис. Това е върховният административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност на Света гора.

#патриарх Даниил #Света гора #визита

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