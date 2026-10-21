Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване

Очаква се днес Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица да разгледа искането на кмета Николай Рашков за предсрочно прекратяване на мандата му. Вчера той депозира оставката си до председателя на ОИК.



Рашков беше обвинен в конфликт на интереси за покупка на общински имот от фирмата, която управлявал преди да стане кмет, а след това лично подписал документите за сделката, което е нарушение.

Казусът премина през дълга съдебна сага.

През лятото се стигна и до серия от протести в негова защита.

Според закона, частични избори за кмет не се провеждат, ако до редовните остава по- малко от година, като настоящият кмет е избран на 29 октомври 2023.