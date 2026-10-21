БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Той беше обвинен в конфликт на интереси

кметът горна оряховица хвърли оставка оик решава предсрочното освобождаване
Слушай новината

Очаква се днес Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица да разгледа искането на кмета Николай Рашков за предсрочно прекратяване на мандата му. Вчера той депозира оставката си до председателя на ОИК.

Рашков беше обвинен в конфликт на интереси за покупка на общински имот от фирмата, която управлявал преди да стане кмет, а след това лично подписал документите за сделката, което е нарушение.

Казусът премина през дълга съдебна сага.

През лятото се стигна и до серия от протести в негова защита.

Според закона, частични избори за кмет не се провеждат, ако до редовните остава по- малко от година, като настоящият кмет е избран на 29 октомври 2023.

#ОИК #кмет #предсрочно освобождаване #Горна Оряховица #оставка

Последвайте ни

ТОП 24

ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
1
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
2
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста
3
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив,...
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус и тир
4
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус...
Минималната работна заплата: КНСБ е домакин на международна конференция
5
Минималната работна заплата: КНСБ е домакин на международна...
Акция на ГДБОП в Бургас: Антимафиоти нахлуха в офис на IT специалисти
6
Акция на ГДБОП в Бургас: Антимафиоти нахлуха в офис на IT специалисти

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
4
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
5
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Сигурност и правосъдие

След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки?
След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки?
Извънредно: Помилването на "петричкия Ескобар" на фокус в НС Извънредно: Помилването на "петричкия Ескобар" на фокус в НС
Чете се за: 01:42 мин.
ГДБОП с акция срещу онлайн измами в няколко града в страната ГДБОП с акция срещу онлайн измами в няколко града в страната
Чете се за: 00:35 мин.
В Пловдив е задържан сириец, заподозрян за агресията срещу две момчета край НДК В Пловдив е задържан сириец, заподозрян за агресията срещу две момчета край НДК
Чете се за: 00:17 мин.
Конституционният съд остави в сила бюджета за тази година Конституционният съд остави в сила бюджета за тази година
Чете се за: 00:22 мин.
2 години затвор и глоби от 1000 евро за мъж и жена, измъчвали животни 2 години затвор и глоби от 1000 евро за мъж и жена, измъчвали животни
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Извънредно: Помилването на "петричкия Ескобар" на фокус в НС
Извънредно: Помилването на "петричкия Ескобар" на фокус в НС
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Надценките на прицел - КЗП, БАБХ и НАП започват съвместни проверки Надценките на прицел - КЗП, БАБХ и НАП започват съвместни проверки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки? След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зеленски имал ясни идеи за края на войната, Уиткоф ще ги представи на Путин Зеленски имал ясни идеи за края на войната, Уиткоф ще ги представи на Путин
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"Който чупи - плаща": Нови мерки за сигурност след...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Протестите в Албания не стихват, исканията са за оставка на...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бурята "Адам" връхлетя Испания: Властите разпоредиха 800...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Духът на Хелоуин се развихри в Уипснейдския зоопарк в Англия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ