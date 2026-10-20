БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка след 3-годишна съдебна сага за установен конфликт на интереси от Комисията за противодействие на корупцията. Общинската избирателна комисия веднъж вече отказа да го отстрани от поста и казусът влезе в съда.

С публикация в социалните мрежи Рашков заявява, че отказва да води повече съдебни битки и се оттегля с чест и достойнство. Според решението на КПК е санкциониран с парична глоба и забрана за заемане на публична длъжност за срок от една година.

#кмет на Горна Оряховица #оставка

Последвайте ни

ТОП 24

ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
1
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
2
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста
3
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив,...
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус и тир
4
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус...
Минималната работна заплата: КНСБ е домакин на международна конференция
5
Минималната работна заплата: КНСБ е домакин на международна...
Топло и слънчево време, с температури до 23° днес
6
Топло и слънчево време, с температури до 23° днес

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
4
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
5
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Регионални

Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати
2 години затвор и глоби от 1000 евро за мъж и жена, измъчвали животни 2 години затвор и глоби от 1000 евро за мъж и жена, измъчвали животни
Чете се за: 01:52 мин.
Самолет на НАТО в България: Американският разузнавач "Посейдон" патрулира над Черно море (ОБЗОР) Самолет на НАТО в България: Американският разузнавач "Посейдон" патрулира над Черно море (ОБЗОР)
Чете се за: 05:22 мин.
БАБХ затвори училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково БАБХ затвори училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково
Чете се за: 01:25 мин.
Достъпът до приюта за кучета в Горни Богров е временно спрян Достъпът до приюта за кучета в Горни Богров е временно спрян
Чете се за: 02:00 мин.
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
25239
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в Черно море
НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
След погромите във Франция: Втори ден с вечерен час и мерки в подкрепа на бизнеса След погромите във Франция: Втори ден с вечерен час и мерки в подкрепа на бизнеса
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Гръмотевични бури в петък, много слънце през уикенда Гръмотевични бури в петък, много слънце през уикенда
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
България с минимум два медала от европейското първенство по бокс в...
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Евродепутатите: Сигурността в Черно море не може да се защитава...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Млади лекари отново на протест, настояват за по-добри условия на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ