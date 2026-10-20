Кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подаде оставка след 3-годишна съдебна сага за установен конфликт на интереси от Комисията за противодействие на корупцията. Общинската избирателна комисия веднъж вече отказа да го отстрани от поста и казусът влезе в съда.

С публикация в социалните мрежи Рашков заявява, че отказва да води повече съдебни битки и се оттегля с чест и достойнство. Според решението на КПК е санкциониран с парична глоба и забрана за заемане на публична длъжност за срок от една година.