„Лекарите, на които вярваме“ вече са над 800.

Инициативата на „24 часа“ за 16-и път събра на едно място медици, спечелили доверието на пациентите.

Специални гости на церемонията бяха премиерът, министърът на здравеопазването и управителят на Здравната каса. Специални отличия получиха акушер-гинеколозите Димитър Марков, Иван Костов, Мария Юнакова и Асен Николов, както и управителят на детската болница в Бургас Благомир Здравков. Здравният министър връчи сертификат „Лекарите, на които вярваме“ на двама млади медици.

Д-р Благомир Здравков, директор на МБАЛДБ „Света Анастасия“, Бургас: "За мен тази награда е признание за усилията на нашите учители, благодарение на които ние сме това, което сме днес. Най-важната ни задача съвместно с държавата е да гарантираме качествена медицинска помощ на всяко дете, независимо къде живее то."

Проф. Асен Николов, СБАЛАГ „Майчин дом“: "Тази награда я приемам като едно признание за всички акушер-гинеколози, за всички акушерки в нашата страна. В медицината няма друга специалност, където плачът да радва. Пожелавам да има все повече плач на новородени, все повече радост."