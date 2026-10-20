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Страхът от машината за гласуване: Избирателите се притесняват да не я повредят

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора , Репортер: Мирослава Георгиева
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Снимка: БТА
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Четири дни до изборите. В неделя освен за „Дондуков“ 2 в три села ще гласуват и за кмет на втори тур на частичните местни избори. Общо избирателите с право на глас за президентските избори са 6 милиона и 590 хил. души.

Секциите с машина в страната са 9373, а в по-големите, с над 780 избиратели, ще има по две.

Предизборната кампания приключва в 24 часа на 23 октомври, следва и ден за размисъл. 48 часа след приключване на изборния ден ЦИК обявява резултатите от гласуването. В зависимост от тях се насрочва втори тур.

Страх да не счупят машината – оказва се, това е водещото у хората, които досега не са гласували на устройствата. А ако гласоподавател изпадне в беда пред екрана на машината, трябва да наостри слух. За да му помогнат, представителите на секционната избирателна комисия трябва да са на не по-малко от 2 метра от него и да го насочат какво да прави.

Архив от 18.10.2026 г.: „Айде, бабо, картата я вкарваш ето така. Сложи си очилата, за да можеш да виждаш.“

Именно неправилното поставяне на смарткартата в машината е една от най-честите грешки. Това е картата, която се подава на гласоподавателя, за да стартира гласуването. Заради грешно поставяне една от машините в скандално известното село Малорад във Врачанско, където преди два дни имаше частични местни избори, а идната неделя ще има и балотаж, и първи тур на президентските избори, дефектира. За да не стане пак – в областта текат обучения.

Евгени Костов, експерт в РИК – Враца: „Като че ли се притесняват да не повредят машината. Някой път правят грешка – поставят картата наобратното, не изчакват достатъчно, защото някой път се забавят машините. Самата карта, като я поставите до края, трябва още малко усилие, за да щракне в устройството.“

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Това, което имаме като обратна връзка и от районните избирателни комисии, и от нашите събития по места, е, че избирателят по-скоро се затруднява при поставянето на картата, за да се стигне до това щракване и да се визуализира бюлетината."

Обученията и демонстрациите ще продължат до средата на седмицата.

Евгени Костов, експерт в РИК – Враца: "Интересът предимно е при по-възрастните хора, които сега ще гласуват за първи път с машина, и при 12. клас."

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Неграмотността не е основание за гласуване с придружител."

Ударно тече и подготовката в трите населени места с балотаж, където в една стая ще се избира кмет, в друга – президент.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Ще бъдат в две различни помещения и в две различни секционни избирателни комисии."

В момента се попълват и съставите на секционните избирателни комисии в чужбина. Секциите зад граница са 613, а в 242 ще има машина. В тези с над 780 избиратели ще има по две устройства. 1500 тактилни шаблона за избирателите с увредено зрение ще бъдат отпечатани до петък. И още – всеки може да проследи видеонаблюдението след края на изборния ден в специалното приложение на ЦИК – „Избори 360“.

#страх от машината #президентски избори 2026 #цик

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