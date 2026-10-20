НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в Черно море

Черно море е под засилено наблюдение. НАТО ще разположи допълнителни средства за разузнаване в района след серията нападения срещу търговски кораби. Това стана ясно тази вечер след заседание на посланиците на страните-членки в Брюксел.

"Днес посланиците на НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море", написа в социалната платформа Екс говорителката на НАТО Алисън Харт. "НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика", добави тя.

По искане на България американски самолет „Посейдон“ вече патрулира над западната част на Черно море, а две безпилотни системи следят териториалните ни води.

Съюзнически екипи се очаква да помогнат и в анализа на останките от дроновете, ударили кораба „Челси 3“.

Властите уверяват, че няма намаляване на корабния трафик към Варна и Бургас. А съвместна операция провеждат всички видове въоръжени сили на Българската армия за наблюдение и контрал на трафика.