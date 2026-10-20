Самолет на НАТО в България: Американският разузнавач "Посейдон" патрулира над Черно море (ОБЗОР)

Черно море е под засилено наблюдение. По искане на България американски разузнавателен самолет "Посейдон" вече патрулира над западната му част, а две безпилотни системи следят териториалните ни води. Съюзнически екипи се очаква да помогнат в анализа на останките от дроновете, ударили кораба "Челси-3". Властите уверяват, че няма прекъсване на корабоплаването към Варна и Бургас. Съвместна операция провеждат и всички видове въоръжени сили на Българската армия за наблюдение и контрол на трафика в Черно море.

Американският "Боинг" P-8A "Посейдон" е снабден с мощен радар, локаторна, оптична, термовизионна и електронна система за засичане на цели над вода и под вода. Излетял е вчера следобед от военноморската база на САЩ и Италия "Сигонела", провел е мисия в западната част на Черно море и е кацнал във Варна. Траекторията на полета показва курс под 9000 фута – профил, характерен за морското разузнаване.

Румен Радев, министър-председател: "В резултат с разговорите ми с генералния секретар на НАТО, с предявената заявка за помощ към нашите съюзници, някои от тях вече реагираха, много бързо. Самолет Р8 "Посейдон" е американски. Той вече започна патрулиране над Черно море за разузнаване, за засичане на всякаква активност, която може по някакъв начин да представлява риск. Така, че очакваме още помощ."

Военният министър обясни, че още през лятото сме поискали помощ от съюзниците за наблюдение и разузнаване в Черно море.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Още на 26 август изпратихме писмо с искане за разузнавателна авиация и с други средства за уплътняване на радиолокационно поле. На 13 октомври изпратихме второ писмо след инцидентите с корабите в нашето Черноморие. Нашите съюзници откликнаха много бързо. Те предложиха и изпратиха такъв тип самолет, който има точно функциите за извършване на разузнаване от въздуха. Мисля, че резултатът е видим."

Две безпилотни системи на сухопътните войски и на специалните сили също вече патрулират над териториалните ни води.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това, което изпълняват като мисии е разузнаване от въздуха, оглед на нашето териториално море, в различни зони. Сменяме зоните, в интерес на истината. Бях ви споменал, че ще има и трета система. Очаквам до края на седмицата тя да бъде развърната. Тя е с много по-големи възможности, като средства за разузнаване с оптични, инфраред възможности, с радар на борда. Ние имаме и системата "Екран", която има определени възможности и ни позволява да локализираме точното разположение на всеки един обект, говоря като морски съд в териториалните ни води."

Разследването на ударения от дронове кораб "Челси-3" вече навлиза в нов етап.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "До колкото съм информиран вече са намерени останки, които те ще анализират, когато сме готови с резултатите разбира се, че обществото ще бъде информирано надлежно."

Румен Радев, министър-председател: "Разследващите екипи работят изключително интензивно, не само като физически останки от дроновете, но и като химически анализ за установяване на типа взривно вещество. Чакаме и утре ще пристигнат екипи от наши съюзници с високотехнологична апаратура и се надявам да получим някакъв отговор в най-скоро време какъв е типът на дроновете."

Премиерът призова да спрат спекулациите за проблеми с корабоплаването в българските териториални води

Румен Радев, министър-председател: "Искам да разсея всички тези истерии и насаждане на манипулации, че търговският флот е спрял да оперира в Черно море. Не е вярно. Спрямо миналата година за същия период трафикът към и от пристанища Бургас и Варна е увеличен с 30 кораба."

снимки: БТА

Радев декларира, че се използват всички инструменти, включително дипломация, за да няма риск за корабоплаването.