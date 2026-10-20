Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО

Самолетът „Посейдон“, кацнал във Варна, няма възможност за поразяване на цели. Ще изпълнява мисии докогато е необходимо. Решението да е тук е съвместно – наше и на НАТО, и самолетът е техен. Не трябва да бъде идентифициран с която и да е държава, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той добави, че информацията от самолета отива в НАТО.

Стоянов обясни, че на 26 август България е изпратила писмо с искане за разузнавателна авиация и за други средства за уплътняване на радио-комуникационното ни поле. Впоследствие на 13 октомври изпратихме второ писмо след инцидента с корабите в нашето Черноморие. Нашите съюзници откликнаха много бързо, те предложиха и изпратиха такъв тип самолети, които имат точно функциите за извършване на разузнаване от въздуха. Резултатът е видим – вече патрулират, каза министърът на отбраната.

По отношение на двата типа безпилотни летателни апарати Стоянов обясни, че едната система е на Съюза за специални операции, а другата на Сухопътните войски. Техните мисии са разузнаване от въздуха, оглед на териториалното ни море в различни зони, като те се сменят. Очакваме и трета система до края на седмицата. С всеки изминал ден увеличаваме нашите възможности, но те не се придобиват за два дни. Изисква се много време и много финанси, посочи Стоянов.

Той изрази надежда за разбиране от страна на правителството за отпускане на средства по плана за 2027 г., т.е. да бъдат отпуснати 2,3% от БВП за отбрана.

В България работят още два „тима“ като информацията, която предоставят, е доста полезна. От нашите съюзници очакваме и други решения, но сме изключително доволни от това, което ни е представено. Виждаме как, когато един съюзник има липса на способности, как се попълва по най-бързия начин при поискване, посочи Стоянов. Той добави, че системата ни „Екран“ за наблюдение на плавателни съдове в морето, има нужда от надграждане.