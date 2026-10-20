БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл"...
Чете се за: 00:55 мин.
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно...
Чете се за: 03:22 мин.
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските...
Чете се за: 06:20 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик -...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
димитър стоянов ескалацията черно море непрекъснато расте надявам границата разума прекрачена
Снимка: БТА
Слушай новината

Самолетът „Посейдон“, кацнал във Варна, няма възможност за поразяване на цели. Ще изпълнява мисии докогато е необходимо. Решението да е тук е съвместно – наше и на НАТО, и самолетът е техен. Не трябва да бъде идентифициран с която и да е държава, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той добави, че информацията от самолета отива в НАТО.

Стоянов обясни, че на 26 август България е изпратила писмо с искане за разузнавателна авиация и за други средства за уплътняване на радио-комуникационното ни поле. Впоследствие на 13 октомври изпратихме второ писмо след инцидента с корабите в нашето Черноморие. Нашите съюзници откликнаха много бързо, те предложиха и изпратиха такъв тип самолети, които имат точно функциите за извършване на разузнаване от въздуха. Резултатът е видим – вече патрулират, каза министърът на отбраната.

По отношение на двата типа безпилотни летателни апарати Стоянов обясни, че едната система е на Съюза за специални операции, а другата на Сухопътните войски. Техните мисии са разузнаване от въздуха, оглед на териториалното ни море в различни зони, като те се сменят. Очакваме и трета система до края на седмицата. С всеки изминал ден увеличаваме нашите възможности, но те не се придобиват за два дни. Изисква се много време и много финанси, посочи Стоянов.

Той изрази надежда за разбиране от страна на правителството за отпускане на средства по плана за 2027 г., т.е. да бъдат отпуснати 2,3% от БВП за отбрана.

В България работят още два „тима“ като информацията, която предоставят, е доста полезна. От нашите съюзници очакваме и други решения, но сме изключително доволни от това, което ни е представено. Виждаме как, когато един съюзник има липса на способности, как се попълва по най-бързия начин при поискване, посочи Стоянов. Той добави, че системата ни „Екран“ за наблюдение на плавателни съдове в морето, има нужда от надграждане.

#"Посейдон" #Димитър Стоянов #американски кораб #НАТО

Последвайте ни

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
2
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
3
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
4
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия
5
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София...
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?
6
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
4
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Сигурност и правосъдие

Обрат по делото срещу подпалвача на гора във Велико Търново, чийто действия бяха сравнени с тероризъм
Обрат по делото срещу подпалвача на гора във Велико Търново, чийто действия бяха сравнени с тероризъм
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста 14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста
Чете се за: 01:40 мин.
Сигурността в Черно море: Американски самолет патрулира над Варна Сигурността в Черно море: Американски самолет патрулира над Варна
Чете се за: 02:27 мин.
Момчето, задържано за убийството на майка си, обжалва ареста си Момчето, задържано за убийството на майка си, обжалва ареста си
Чете се за: 00:35 мин.
Започва делото срещу мъчителите на животни от Свищов Започва делото срещу мъчителите на животни от Свищов
Чете се за: 00:45 мин.
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за разузнаване и засичане на рискове
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Румъния отново има редовно правителство Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 6 590 000 души имат право на глас за вота в неделя
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Оранжев код: Бурята "Адам" застрашава източното...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ