Намерени са останки след атаката по „Челси-3“

Откриха останки, свързани с атаката срещу кораба „Челси-3“ в Черно море . Предстои те да бъдат анализирани от българските служби. Това обяви транспортният министър Георги Пеев. И допълни, че няма намаление на корабния трафик на пристанищата във Варна и Бургас.

Военно-окръжна прокуратура София обяви вчера, че е образувано досъдебно производство за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд „Челси-3“.