Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Откриха останки, свързани с атаката срещу кораба „Челси-3“ в Черно море . Предстои те да бъдат анализирани от българските служби. Това обяви транспортният министър Георги Пеев. И допълни, че няма намаление на корабния трафик на пристанищата във Варна и Бургас.
Военно-окръжна прокуратура София обяви вчера, че е образувано досъдебно производство за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд „Челси-3“.
Георги Пеев, министър на транспорта: „Доколкото съм информиран вече са намерени определени останки, които в момента се анализират, когато сме готови с резултатите, разбира се, че обществото ще бъде информирано надлежно. Ако ние нямаме техническа възможност българските служби, разбира се, че има партньорски организации, които имат съществен опит в подобни разследвания, ще ги привлечем и ще поискаме техническа и всяка друга помощ, която е необходима.“