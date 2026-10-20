Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за разузнаване и засичане на рискове

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Химически анализ ще установява взривното вещество при атаката на "Челси-3", каза премиерът

румен радев американският самолет патрулира черно море разузнаване засичане рискове
Снимка: БТА
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Премиерът Румен Радев коментира актуални теми. Той участва в церемонията за първа копка на батериен парк за съхранение на електрическа енергия в Твърдица. В церемонията участват и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на енергетиката Ива Петрова.

“Не само за региона, ползите за България са огромни, тъй като тук ще бъде инсталирана най-модерната в света технология. България вече се утвърди като европейски лидер в съхраняването на енергия, а това дава редица предимства”, заяви премиерът.

Сред тези предимства е и намаляването на цената, каза Радев.

Премиерът коментара и протестите във Франция и Италия. Според него няма опасност и у нас да се стигне до такава ескалация.

"Все още тази ситуация е далеч от България. Различни са факторите, които доведоха до това недоволството на европейските граждани да се излее по-улиците."

Той коментира още, че войната в Украйна изтощава икономическите системи и води до социално напрежение и политическа нестабилност:

“Все по труден ще бъде политическият отговор защо благосъстоянието на европейските граждани изтича в тази война, вместо да решава техните проблеми. Час по-скоро трябва да се сложи край на тази война.”

Радев припомни, че през миналата година е взето европейско решение за заем от 90 млрд. за Украйна, по който Европа е гарант. По думите му украинският президент Володимир Зеленски е поискал средствата на приключилото в петък заседание на Европейския съвет. България няма как да участва в тези 70 млрд., коментира още Радев.

Премиерът коментира и останките, които са открити след атаката с дрон по "Челси-3". По думите му от тях трябва да стане ясно чий е бил атакуващият дрон:

"Разследващите екипи работят изключително интензивно - не само като физически останки от дронове, но и химически анализ за установяване на типа взривно вещество. Утре ще пристигнат екипи от нашите съюзници с високотехнологична апаратура и се надявам да получим отговор какъв е типът на дрона."

Той обясни, че в резултат на разговорите му с НАТО и партньорите американски самолет патрулира над Черно море патрулира:

“Той вече започна патрулиране над Черно море за разузнаване и засичане на всякаква активност, която може да представлява риск. Очакваме и още помощ.”

Колко време ще остане там, зависи от обстановката, каза още той. Радев опроверга твърденията, че има проблеми в търговските кораби. “Корабите не са спрели”, заяви още той.

#Румен Радев

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