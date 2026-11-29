В Смолян лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира отговора от ЕК за евентуална санкция на България, заради процедурата по свръхдефицит. Той участва в 20-ото издание на академията на ГЕРБ „Новите умове“.
Коментирайки бюджета, Бойко Борисов цитира Европейската комисия, че глобата за свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото. Борисов припомни становището на ЕК:
Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: „Приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета през юли тази година за откриване на процедура при прекомерен дефицит са две отделни решения. През юни 25-та година беше установено, че България изпълнява критерии за приемане на еврото и през януари 26-та година се присъедини към еврозоната, за да бъде при държавите, които взимат решения, при държавите които са на първа скорост. Оценката за готовността се основаваше на данни, потвърдени от Евростат и допълнена от конвергентния доклад на Европейската централна банка. На кого да вярваме – на това, което казват ЕЦБ, комисарите, Съветът, ЕК, ЕП, или на някои бивши комунисти, които са заели постове, излъгвайки народа на последните избори?"