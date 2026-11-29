В Смолян лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира отговора от ЕК за евентуална санкция на България, заради процедурата по свръхдефицит. Той участва в 20-ото издание на академията на ГЕРБ „Новите умове“.

Коментирайки бюджета, Бойко Борисов цитира Европейската комисия, че глобата за свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото. Борисов припомни становището на ЕК: