„Всеки млад човек трябва да има амбиции и да бъде отговорен както за себе си, така и за обществото и за страната си“. С тези думи министър-председателят и председател на „Прогресивна България“ Румен Радев се обърна към участниците в семинара на новоучредения Национален младежки съвет на политическа партия „Прогресивна България“, който се провежда в град Банско, съобщиха от партията.

Събитието събра 250 младежи от цялата страна. В семинара участваха също председателят на Народното събрание и заместник-председател на „Прогресивна България“ Михаела Доцова, председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, който е и зам.-председател на партията, Емине Гюлестан - народен представител от „Прогресивна България“ и заместник-председател на партията, вицепремиерът Иво Христов, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Премиерът Румен Радев сподели, че участващите в семинара младежи вдъхват много сила, енергия и кураж и подчерта, че е изключително важно какво мислят младите хора за това, каква България искат.