Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, Изпълнителна агенция ,,Морска администрация“ и Гранична полиция ще дадат брифинг за ситуацията със заседналия кораб "Кайрос“.

Танкерът „Кайрос“, който преди близо година заседна край Ахтопол, скъса котва заради бурното море и силния вятър снощи и засегна в скалите край Созопол.

На борда му има двама души – китайски граждани. Според информацията към момента няма пряка опасност за хората в района.

Заради силния вятър и тежките метеорологични условия институциите не успяха да реагират навреме и да овладеят движението му.