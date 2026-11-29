Нивото на река Велека се повишава заради влошените метеорологични условия и има опасност от заливане на пътя към Синеморец. За това предупредиха от местното кметство.

Властите призовават всички, които планират пътуване от или към Синеморец, да го предприемат до обяд, тъй като след това има вероятност реката да излезе от коритото си и да залее пътя.

При подобно развитие на обстановката достъпът до населеното място може да бъде прекъснат.

От кметството призовават гражданите да бъдат внимателни, да съобразяват пътуванията си с метеорологичната обстановка, да не поемат излишни рискове и да следят актуалната информация.