Поредна вълна скандали, полицейски акции и хванати лъже-инвалиди. И поредна порция предложения на законодателни мерки, как да се спре това уродливо явление. Които самите хора с увреждания отхвърлиха с подозрение, че единствената цел на мерките са да се спестят едни средства.

Д-р Диана Инджова – предс на Център за психологически изследвания: "Явно парите са липсващи и от къде да ги вземем – от хората с увреждания."

Депутати от управляващата партия внесоха в парламента промени в закона за здравето, които може и да ограничат злоупотребите. Въвеждат оценка за функционалните дефицити на хората с увреждания. Но далеч няма да отстранят основната причина за нарастващите злоупотреби с ТЕЛК решенията. А тя е толкова очевидна, колкото слонът в стаята, който никой не иска да види. Просто е адски лесно.

Д-р Цветан Велков – ТЕЛК към КОЦ – Русе: "Амбулаторния лист може да си го фалшифицира. Примерно за очи – колкото му пише, толкова го оценяваме. Психоболните – каквато епикриза му пишат – това оценяваме. Ние не виждаме самия пациент."

Д-р Лиляна Тончева, председател на ТЕЛК комисия, Русе: „Ние нямаме начин да бъдем следователи. Но да, случва се понякога да виждаме разминаване между приложените изследвания, описаното състояние или внезапно да изчезне някоя болест, или внезапно да се появи някоя болест с кратка давност."

Твърде странно, при положение, че ТЕЛК комисиите работят с електронни документи. Но това съвсем не са документите и епикризите, които може да открият в електронното здравно досие на всеки един. И където не би трябвало да има непозволена намеса. И магически появи на нови заболявания. Нее, ТЕЛК комисиите не работят с тези електронни досиета.

Д-р Пламен Цеков – Управител на МБАЛ „д-р Стойчо Христов“ – Севлиево: "Със сигурност могат да имат достъп до електронното здравно досие, но документите, които постъпват за освидетелстване на дадено лице, те се подготвят от самото лице по определен ред, предоставят се на районната картотека на ТЕЛК в хартиен вид и районната картотека на ТЕЛК ги завежда при себе си под определен номер, сканира ги и ги качва в системата на ТЕЛК."

Ще рече, пациентите или хората с увреждания продължават да отново обикалят кабинетите да събират хартийки. А пък хартийките имат свойството да бъдат лесно манипулирани, стига да се намери мотивиран лекар. И понеже никой няма да влезе в електронно здравно досие да свери действителното състояние на пациента или човека с увреждане, вероятността да бъде хванат изглежда нулева.

Йордан Димитров - Балкански институт по труда и социалната политика: "Има доста пробойни в системата, много от нещата се взимат на база на документи и има субективна оценка, винаги би могло да има такъв тип корупционен натиск и евентуално решение за такъв и наистина да се прави една оценка на риска, да се вижда къде има определен тип изкривявания на решенията и там да се засилва контролът, който контрол засега, като че ли не е чак толкова голям. Според мен е за това и съществува толкова много случаи, защото просто хората, които го правят не се притесняват, че могат да бъдат хванати или ако бъдат хванати, е толкова малък рискът, че те не го възприемат като такъв."

И въпреки че от решението на ТЕЛК следва осигурително плащане на пенсия, от НОИ отдавна изгубиха контрола си върху работата на комисиите и представяните документи. Имат решение – плащат. Не се съмняват, не спорят. От решението на ТЕЛК следва и социално плащане на месечна финансова помощ. От АСП май също не спорят. Ако тълкуваме упоритият им отказ да отговорят на въпросите ни за контрола. Впрочем сегашният скандал и полицейски акции започва да се разплита случайно, от картотеката, където сканират документите.

Д-р Анатоли Стойнов, и.д. директор на РЗИ – Разград: "В случая са няколко човека с личен лекар в самото село, пък получаваме документи от личен лекар от София. Епикризите са едни и същи. Ние с директорите на дирекции решихме, че случаят трябва да бъде отнесен до прокуратурата. Защото ние не сме разследващ орган и няма как да извършваме разследване."

Освен че никой по трасето не е ангажиран с контрол, лекарите от комисиите са и силно мотивирани да издадат решенията си бързо, а не да се бавят да изследват действително ли е състоянието на човек или не.

Д-р Пламен Цеков – Управител на МБАЛ „д-р Стойчо Христов“ – Севлиево: "Основната причина за ускорения процес е доброто заплащане на самата процедура. Има стимули, степенувани са нещата. Ако до два месеца бъде издадено експертното решение, министерството заплаща 50 евро мисля, че беше сега за решение. Ако е до третия месец, министерството плаща 30 евро и ако е над 3 месеца са 20 евро. Така че самите лекари, които работят в комисията вече са заинтересовани, защото по старата система плащането беше символично и те не проявяваха кой знае какъв интерес да отделят от свободното си време."

Затова и комисиите явно нямат време да се задълбочават да изследват подобни аномалии.

Д-р Чавдар Вълчев, председател на ТЕЛК - Русе: "За 4 месеца жена имаше 45 диагнози. Как за нула време 45 диагнози и ти като ги видиш ще се чудиш този човек как е жив."

Д-р Пламен Цеков – Управител на МБАЛ „д-р Стойчо Христов“ – Севлиево: "Тя бутилката от духа беше изпусната с едно решение преди няколко години, когато наредиха да се оценяват всички проблеми в здравния статус на даден човек. Независимо каква им е тежестта, какъв е проблемът, колко е важен и колко е тежък да речем за дадения случай."

Д-р Анатолий Стойнов – и.д. директор на РЗИ - Разград: "Това, което мен лично ме притеснява, от новия начин на гледане на ТЕЛК решенията от комисии, които не виждат пациентите и ако тези документи са фалшиви, както да речем в нашия случай, тогава няма как ТЕЛК комисията да е виновна, тя се произнася по документите."

Е, да, но това именно е една от мерките, въведена за да намали корупционния натиск върху лекарите. Заедно със случайния подбор на комисии.

Любомира Тошкова - ТЕЛК към МБАЛ Мездра: "При нас пристигат ТЕЛК-ове, както предполагам и при всички болници, на абсолютно случаен принцип обсъжда се проблем, досега никога не е имало. Нали точно заради това се въведе тази система електронна, за да няма ограничения. Доколкото знам пациентите, които се обслужват са от съвсем различни краища на страната - има от Кърджали, от Плевен."

И сега предложените промени от депутати на управляващата партия, също са със заявка да коригират цялата патология в ТЕЛК решенията. Но дали.

Йордан Димитров - Балкански институт по труда и социалната политика: "Не съм сигурен, защото има смесване на някои от мерките и намеренията, които има правителството. Новите промени, които в момента се опитват да прокарат през Закона на здравето, по-скоро са смяна на модела на оценка. Но този модел на оценка в крайна сметка пак ще зависи от хора. На този етап дори още не е ясно кой точно ще прави оценките, дали ще са старите ТЕЛК-ови комисии или ще бъдат някакви мултидисциплинарни."

Митко Николов – център „Независим живот“: "Само тези промени няма да доведат до нищо. По проста причина, че има комплекс от мерки. Ако това е А, значи трябва да стигнем до Я, за да се случи реформата в ТЕЛК-а. По принцип, ние като организация винаги сме казвали, че ТЕЛК е излишна структура, по проста причина, че в моето експертно решение пише същото, което пише в епикризата ми от болницата преди толкова години, когато съм си счупил врата, имам травма. Защо трябва да минавам през поредната комисия, през поредните лекари, които по някакъв начин да удостоверят това, което го пише в моята епикриза. Затова казваме, че ТЕЛК-а е излишен. Ако той остане под някаква форма, трябва да бъде единствено и само за целите на осигурителното право."

Йордан Димитров - Балкански институт по труда и социалната политика: "Дали да се прави от ТЕЛК комисии. Между другото, в много страни по света този тип оценки не се правят изцяло от лекари, а нашите ТЕЛК комисии включват изцяло лекари. Та могат да бъдат психолози, социални работници, рехабилитатори, такива, които биха могли да направят оценка на функционалните дефицити. И лекарите, там където са нужни, там където има някаква специфична потребност от оценка на съответното заболяване."

Евростат измерва уврежданията именно на база функционални дефицити, а пък ние тук, нашите 12 процента си ги измерваме според това, колко хора имат ТЕЛК удостоверение.

Митко Николов – център „Независим живот“: "Аз не знам дали има сфера, в която да няма корупция, но в ТЕЛК-а е огромна по простата причина, че решението на ТЕЛК е по-важно от личната ми карта. То ми отваря повече врати, отколкото личната карта. То ми дава от винетка до безплатно паркиране в моловете. От пенсия до технически помощни средства. Всичко дава. Не на празно, все повече и повече хора го говорят. И експерти, за това, че ТЕЛК се превръща в универсален инструмент или ключ към безброй придобивки, което не трябва да бъде така. И за това много хора търсят ТЕЛК, защото когато стигнеш до заветното решение на ТЕЛК, ти получаваш много придобивки."

И всестранният интерес към заветното решение винаги ще открива вратички. Защото освен пенсия и помощи, които съвсем не са толкова големи имаш право на количка, синьо картонче за паркиране, безплатно пътуване с БДЖ, винетка, всякакви данъчни облекчения като освобождаване от данък МПС, или намаление на данъка върху собствеността, предимство за прием в училища. С две думи – лекари трябва да дават разрешения за всякакви други плащания и привилегии, само не и за помощ в лечението. От решението на ТЕЛК не следва нито едно плащане за лекарства или рехабилитация, от каквато се предполага, че най-често има нужда човек с физическо увреждане. Или пък медикосоциална помощ за човек с ментално увреждане.

Митко Николов – център „Независим живот“: "Но ТЕЛК-а, реформата в него трябва да започне, отделянето му от всички, даването на всички придобивки, след това развързването на ТЕЛК-а от придобивките и хората да не получават на калпак всичко на база експертното решение на ТЕЛК. По един си колко процента, групата и така нататък. Това би било реалната реформа."

И в този смисъл предлаганите промени сега са стъпка в правилната насока. Но те са само първата стъпка на една реформа на ТЕЛК, която трябва да скъса със стария модел. И съответно със злоупотребите. И която сама по себе си нито ще направи реформа, нито ще спре лъже-инвалидите.