Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?

Как за 10 години Полша намали жертвите по пътищата наполовина и изгради близо 3 хиляди километра нови магистрали?

"Всяко семейство беше дало жертва. Катастрофите бяха наистина много. И аз загубих близък" Томаш Тоша, Бюро за управление на пътното движение - Варшава: "Явожно преди 25 години беше град, който имаше огромни проблеми не само с броя на катастрофите, но и със задръстванията." "Рядко има катастрофи. Спокойно се придвижвам с велосипед или пеша."

Това е резултат, който е добре да проучим. Затова тръгваме към Полша и Явожно — градът, отличен от европейската общност за въвеждането на политики, където доказаха, че поставената цел „Визия 0“ или "Нулева смъртност на пътя" не е абстракция, а е реален резултат, подплатен от смели решения. Градът, който извади политиката, бързите и емоционални реакции с научен подход. Изгради инфраструктура и въведе правила, които драстично намалиха катастрофите. И видя в директивите на Европейския парламент възможности, а не досадни ангажименти. Със забележителни резултати, които ние, едва стъпили на магистралата към Явожно, усетихме съвсем осезаемо. Три часа спокойно пътуване без нито един конфликт или рискова ситуация. Как Полша постига този успех?

Томаш Тоша, Бюро за управление на пътното движение - Варшава: "Най-добрият начин да накараме шофьорите да се движат със скорост, съобразена с ограниченията, е стесняването на пътната лента. Когато пътят е широк, шофьорът възприема инфраструктурата като безопасна и смята, че може да си позволи повече — тоест да кара по-бързо. В момента, в който пътната лента е тясна, всичко става по-ограничено и стегнато. Получава се дори усещането, че скоростта, с която се движим, е по-висока от действителната. Това стесняване на пътната лента доведе и до още нещо неочаквано. Повиши се плавността на движението. Ако шофьорите се движат по-бавно, разстоянията между превозните средства са по-малки и движението става по-плавно."

Томаш Тоша е бил журналист в „Газета виборча“. Преди повече от 20 години обаче сменя попрището и започва работа в Явожно, за да намали катастрофите и жертвите на пътя. Първо провежда кампания за внимателно шофиране и по-добро обучение.

Томаш Тоша, Бюро за управление на пътното движение - Варшава: "Образованието в областта на пътната безопасност просто не работи. Никакви информационни кампании, никакви призиви не оказват влияние върху поведението на шофьорите. БНТ: Защо? Томаш Тоша: Защото при управлението на автомобила шофьорите се ръководят не от разума, а от емоциите. Когато шофират, те не мислят така, както си представяме."

Тогава с колегите си решават, че промяната на пътищата в града би трябвало да даде резултат.

Томаш Тоша: "И тук подчертавам: инженерната наука за пътното движение е много млада наука, но вече има много големи постижения. Затова при проектирането на пътища просто трябва да се вслушваме в пътните инженери. От тях получихме препоръката да въведем кръгови кръстовища на много места. Това е френско изобретение, което се оказва много подходящо за градове с размерите на Явожно. За да бъде едно кръгово кръстовище безопасно, то трябва да бъде с една лента. Кръговите кръстовища с повече от една лента са опасни. В Явожно имахме двулентово кръгово кръстовище, което премахнахме именно от съображения за безопасност."

На кръговите кръстовища изграждат и външен ринг за велосипедисти. За да не се раздвоява вниманието на шофьорите между пешеходците и включването в движението, преместват пешеходните пътеки пет метра преди кръстовището.

Томаш Тоша: "Кръговите кръстовища са безопасни, защото намаляват броя на възможните конфликтни точки между превозните средства. Когато то е с четири входа, имаме само осем конфликтни точки. При класическото кръстовище имаме над 30 конфликтни точки, тоест над 30 места, на които автомобилите могат да се сблъскат. Кръговите са значително по-лесни за разбиране от шофьорите, защото те трябва да пропуснат само тези вляво. Така правилата са прости, а когато едно решение е просто, шофьорът не се обърква в кръстовището."

Друго доста странно на пръв поглед решение е да премахват джобовете на повече от половината автобусни спирки в града.

Томаш Тоша: "Тук наистина трябва да се пипа внимателно, с помощта на науката. Премахването на автобусните джобове и изграждането на платформи за спирки директно в рамките на пътното платно не само е решение, което подобрява обществения транспорт, но и прави обслужването на пътниците значително по-бързо. Преди качването и слизането на пътниците на една спирка отнемаше една минута и дванадесет секунди. След премахването на автобусните джобове пътниците успяват да се качат и слязат за между осем и дванадесет секунди. Тоест разликата е повече от една минута. Премахвахме обаче автобусните джобове само там, където транспортните инженери ни разрешаваха да го направим. БНТ: Защо? Томаш Тоша: Защото там, където трафикът е по-голям от 8000 автомобила на денонощие, автобусните джобове все пак трябва да останат. Причината е, че автобус, спрял в лентата за движение при такъв голям интензитет на трафика, може да предизвика много голямо задръстване зад себе си и да забави автобусите, които се движат след него. Така че, да — премахвахме автобусните джобове, но само там, където това носеше ползи за обществения транспорт."

В Явожно тези промени струват половин милиард злоти или близо 120 милиона евро.

Томаш Тоша: Но хората вече не загиват на пътя, катастрофите драстично намаляха и това се отрази на финансовите резултати - спестени над 700 милиона злоти за този период. Това означава, че само от подобряването на безопасността сме спечелили повече, отколкото сме изразходвали за преустройството на пътната система. Само от гледна точка на безопасността. А тук имаме и допълнителни ползи. Жителите спечелиха от това, че няма задръствания — тоест спечелиха време, а то е още по-скъпо. Освет това безопасната инфраструктура е по-евтина за изграждане от „опасна“, защото има по-малко квадратни метри асфалт и малко повече квадратни метри тротоари. Тротоарите също са десет пъти по-евтини за изграждане и поддръжка от инфраструктурата за автомобилите."

И резултатите от приложените мерки са невероятно - в последните 20 месеца няма нито един загинал на пътя.

Томаш Тоша: "Само че човек трябва да бъде изключително последователен при прилагането на тези мерки. В Явожно, едновременно с промените по пътищата, беше извършено и радикално развитие на обществения транспорт. Предложихме на хората алтернатива — автомобилът не е единствената възможност за придвижване в града. От състоянието, в което имахме едно от най-лошите автобусни транспортни предприятия в Полша, разполагащо практически само със стари автобуси, стигнахме до ситуация, при която автобусният парк на Явожно е най-модерният в Полша. Вече се движат практически изцяло електрически автобуси. Това, с оглед на сегашните събития в света, се оказа чудесно обстоятелство, защото в момента електрическите автобуси са два пъти по-евтини за експлоатация от тези на дизел. И в Явожно наблюдаваме ренесанс на пътуването с обществен транспорт."

Въпреки съпротивата в началото още преди пет години социологията казва, че 76% от хората в Явожно подкрепят стратегията „Визия 0“.

Таксиметров шофьор: "Оправиха пътната инфраструктура, въведоха ред, повишиха наказанията, подобриха контрола. Резултатът е налице."

А Томаш Тоша пренася опита на Явожно във Варшава, където е поканен от кмета на полската столица.

Томаш Тоша: "През 1997 година във Варшава при катастрофи са загинали 319 души. В момента в столицата загиват малко над двадесет души годишно, като повече от една четвърт от тях са мотоциклетисти."

Голяма част от жертвите по пътищата в полската столица са пешеходци. Предприемат се промени, които да ограничат скоростта. Стесняват лентите, но запазват пропускливостта.

Томаш Тоша: "И беше съставен списък на опасните пешеходни пътеки и когато този одит беше извършен, кметът на Варшава отдели огромна сума — 10 милиона евро — за подобряване на безопасността именно на тези най-опасни пешеходни пътеки. И резултатите се виждат."

Пешеходните пътеки са осветени и поставени на места, където шофьорите да имат ясна видимост към хората, които искат да пресичат.

Томаш Тоша: "Варшава е прорязана от широки булеварди, а под тях имаше подлези за пешеходци. Представете си, че въпреки протестите на шофьорите тези подлези бяха премахнати и бяха изградени пешеходни пътеки на нивото на пътното платно, със светофарна сигнализация. Оказа се, че това работи отлично."

На това място е имало подлез, а днес има светофар, който се управлява от пешеходците, за да се пресича един от големите булеварди във Варшава. И по нищо не личи, че тук е имало подлез преди години, в който е имало търговски обекти. Така на този булевард от 20 катастрофи средно на месец и сега има под 20, но на година.

Томаш Тоша: "В момента например във Варшава се събират подписи за отзоваването на кмета на града заради стесняването на пътните ленти, озеленяването на града и преобразуването на градската среда. Но още сега, две седмици преди края на събирането на подписите, знам, че няма да се стигне до референдум. Това означава, че мнозинството от жителите на Варшава просто са доволни от промените, които се извършват. Резултатите на Варшава и Явожно са част от общата картина в Полша. Страната повишава драстично наказанията. За превишаване на скоростта с над 50 км/ч книжката се отнема за три месеца. Нулева е толерантността към алкохола. За гонки може да се влезе в затвора. За последните 10 години обаче Полша реализира и безпрецедентен бум в изграждането и обновяването на пътната си мрежа. От 2016 до момента над 2430 километра нови магистрали и скоростни пътища са въведени в експлоатация."

Повечето магистрали в Полша са с три ленти. Тировете могат да се движат само в най-дясната и средната лента и нямат право да навлизат в най-лявата. В много участъци се контролира средната скорост, като това е там, където е имало най-много катастрофи с жертви. Така тези тежки инциденти са намалели драстично. През 2015 г. в Полша има близо 3000 жертви при катастрофи и страната е в челото на европейската статистика по смърт на пътя.

Десет години по-късно загиналите вече са намалели почти наполовина и са под средния показател за ЕС и страната води положителната класация за най-голям спад жертви. Стратегията „Визия 0“ е одобрена от Европейския парламент и дава резултати в много европейски страни. Румъния и България, въпреки че са я подкрепили, все още остават в челото, но на черната статистика. Така е било с Полша преди 10 години с над 70 жертви от катастрофи на 1 милион население — значително повече от средното за Европейския съюз. Но днес вече са успели да се справят. Българските проблеми се дължат и на още един факт – през последните 10 години у нас са изградени едва 240 километра магистрали или 10 пъти по-малко, отколкото в Полша, където цялата пътна мрежа за леки автомобили е безплатна — с изключение на три къси участъка, които са строени на концесия.