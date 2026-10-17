Какво показват първите огледи на поразения от дронове кораб „Челси-3“?

Първите огледи на поразения от дронове кораб „Челси-3“, след като бе изтеглен до пристанище Бургас, показват три пробойни по корпуса на плавателния съд. Спасителната операция премина при тежки метеорологични условия и риск корабът да потъне. Какво предстои и как премина операцията?

Именно около пробойните по корпуса на „Челси-3“ разследващите ще търсят останки от дроновете, с които е бил атакуван корабът. Те могат да се окажат ключови доказателства за установяване на произхода на дроновете и кой стои зад нападението. А разследването е възможно да стартира, след като близо 24-часовата спасителна операция приключи успешно и „Челси-3“ беше изтеглен на сигурно място в бургаското пристанище. Операцията е била сложна, с много рискове заради състоянието на кораба и бурните вълни навътре в морето. Но повече за нея, нека да видим.

След няколко дни на дрейф в морето рано тази сутрин „Челси-3“ беше провлачен до Бургас. Първоначалният оглед показва тежки увреждания на плавателния съд.

Кап. Живко Петров, директор на Морска администрация – Бургас: „Визуално корабът има три пробойни – една в десния борд, една в левия и една в кърмата. Всичко останало експертизите трябва да го докажат“.

Именно тези поражения превърнаха изтеглянето на кораба в рискована операция.

Кап. Живко Петров, директор на Морска администрация – Бургас: „Това е полуразвалина. Не е нормален кораб. Опасността беше при провличането и заставането на буксир при него да не предизвикаме допълнителни конструктивни повреди и потъване. Самото качване беше най-сложната и опасна операция“.

„Челси-3“ беше атакуван с дронове на 17 морски мили от град Бяла във вторник. Петнайсетте моряци бяха спасени, а останалият без екипаж плавателен съд започна да се измества на юг, достигайки териториалните ни води край Приморско. Лошото време осуети първия опит за изтеглянето му.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Операцията беше извършена при лошо време. Безпрецедентна такава. Ние като Министерство на транспорта сме отговорни дрейфащи кораби, безконтролни, да не бъдат оставяни в нашето море. Затова направихме всичко възможно корабът да бъде докаран дотук“.

След като корабът „Челси“ акостира на бургаското пристанище, ясно си личи най-голяма пробойна, видима на носа на плавателния съд.

Военната прокуратура вече разследва атаката. Ще се издирват останки от дроновете, свидетели и доказателства за това кой стои зад нападението.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Имаме работни хипотези – да, най-вероятно атаката е дошла от Русия, тъй като едва ли Украйна атакува сама собствените си кораби. Знаете, че корабът е под украински флаг. Но ние еднозначно трябва да докажем, че това е така“.

Операцията по изтеглянето е извършена изцяло от български екипи. Край авариралия кораб е бил и „Челси-2“ на същия корабособственик. Присъствието му породи съмнения за разтоварване в морето, които транспортният министър отхвърли.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Ние сме осигурили предпазване на каквито и да е желания на някой да може да се качи на кораба. Никой не се е качвал на кораба. Никакъв товар не е бил отнеман. Затова съм категоричен“.

Разходите за операцията се поемат от българската държава. Междувременно министър Пеев съобщи, че вече е осигурено европейско финансиране за нов специализиран спасителен кораб.