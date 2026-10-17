"Искаме достоен живот": Сблъсъци между демонстранти и полиция при антиправителствени протести във Франция

Улични битки между демонстранти и полиция при антиправителствени протести във Франция. Причина за недоволството са високата цена на живота, скъпите горива и влошаването на обществените услуги. Съобщава се за стотици арести. Към протестната вълна, започнала миналия месец от френските училища, се присъединиха профсъюзи и ключови фигури на протестното движение „Жълти жилетки“. Силите на реда използваха сълзотворен газ в Париж, Марсилия, Бордо, Лион и Страсбург. Властите обвиниха за размириците „крайната левица“.

Над 800 протестни прояви бяха насрочени за днес в цяла Франция. При основното шествие в Париж властите и организаторите не постигнаха съгласие за някои маршрути и места на събиране. Сблъсъците започнаха още преди началото на демонстрациите. Внушително е полицейското присъствие в центъра на френската столица, включително край забележителности като Шанз-Елизе и Триумфалната арка, които не фигурираха в маршрутите на двете разрешени демонстрации.

Лола, студентка на 19 години: „Борим се, защото условията за живот са твърде сурови, както и заради скъпите горива. Защото гимназистите са подлагани на насилие и сълзотворен газ, само защото се опитват да протестират за повече учители и по-достойни условия за обучение. Тук сме поради много причини.“

Дана, работник в рекламата: „Те искат по-добър живот, не толкова скъп, и ние искаме същото. Това ни сближава и сме тук със студентите, фермерите и всички, които искат достоен живот във Франция занапред.“

До прояви на вандализъм се стигна и в Марсилия, където демонстранти проникнаха за кратко в кметството с лозунги „Революция“ и „Да превземем Бастилията“, преди да бъдат изтласкани от силите на реда. В града бяха изпратени допълнителни полицейски части.

И полицията в Лил използва сълзотворен газ.

Беше опожарена туристическа агенция в Лион.

Масова демонстрация имаше и в Нант.

Куантен Левилу, демонстрант: „Работя на минимална заплата. Давам 100 евро, за да заредя колата си, само за да пътувам между дома и работата. Как да живея? Невъзможно. Същото е и с храните – 100 евро за елементарни неща. И това е само за мен, но помислете за самотна майка с четири деца, изоставена от съпруга си или със съпруг алкохолик. Това е скандал, скандал. А на правителството не му пука.“

Президентът Макрон, който призова към спокойствие, навлиза в последните шест месеца на своя втори мандат при фрагментиран политически пейзаж и нарастващи проблеми в икономиката. Усилията на властите да се справят с дълговата криза и високия дефицит не успяха да убедят инвеститорите. Цената на обслужването на държавния дълг достигна най-високото си равнище от над 20 години.

Снимки: АП/БТА