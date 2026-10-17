Капитан Александър Калчев: Застраховките не са станали по-скъпи, териториални води, които са около 12 мили от брега навътре, са безопасни

Застраховките не са станали по-скъпи, териториални води, които са около 12 мили от брега навътре, са безопасни. Това обясни в студиото на "Говори сега" председателят на Българската асоциация на корабопритежателите капитан Александър Калчев.

Блокиран ли е износът по море и поскъпнали ли са застраховките след поредицата от удари в Черно море? По данни на български политици от началото на войната над 400 са попаденията върху кораби в Черно море, макар в наши води засега да са само 4. Какво ще предприемат корабособствениците?

"Застраховките не са станали по-скъпи. Това, което се случи напрактика, е, че на 16 септември цялото Черно море, без териториалните води на Румъния, България, Турция и Грузия, беше включено от т.нар. Joint War Committee като зона опасна вследствие на войната в Украйна. Това естествено налага за корабособствениците да търсят възможност да се защитят, търсейки застраховки "Военен риск", които обикновено в нашия район са между 1% и 2%, но това е допълнение към стойността на товара и на кораба. По този начин, вече плавайки в Черно море, южно от зоната, която беше определена до 16 септември, ако желаете да я пресечете от Босфора, примерно директно да отидете в Новоросийск или във Варна, или в Констанца, ви се налага да влезете в тази зона и да си платите такава застраховка. Конкретно за Варна и Констанца напрактика може да се плава и в териториалните води. Девиацията ни е изключително голяма и може да не правим такава застраховка. Тя също така не е задължителна. Тоест има корабособственици, които, примерно, рискуват, има и такива, чиито кораби са скъпи, а здравето и животът на екипажите им също са скъпи, и си я плащат. А най-добре е даже да си плават в териториалните води."

Моряците винаги имат възможност да откажат да работят на кораб, преминаващ през зона определена като военна.

"Моряците имат възможност да откажат, като корабособственикът още преди навлизане в такава територия трябва да осигури съответно смяната им. А ако се съгласят, в контрактите им има съответните клаузи, които им дават възможност да получават, примерно, по-голямо възнаграждение, което е един вид мотивация за това да се съгласят да плават в такива води."

Според капитан Калчев обаче ситуацията с безопасността в Черно море се преекспонира, защото ударите по търговски кораби са започнали още през 2024 г.

"Единият от много негативните ефекти, който се случи след старта на този конфликт, и още повече от 2024 година, когато започнаха ударите по търговски кораби и съответно първо северната част на Черно море стана зона с военен риск, а сега цялото Черно море, без териториалните води, е, че на практика белите корабособственици – корабособственици, които карат нови, хубави кораби, товародателите, които са първокласни – започнаха да избягват въобще района. Което като цяло доведе дотам, че все повече кораби, които са субстандартни, които са много стари и на които не се спазва Морската трудова конвенция, идват и изпълняват тези рейсове от и за Черно море."

На въпрос ще успеят ли да иднесат продукцията си зърнопроизводителите, капитан Калчев отговори:

"За българските зърнопроизводители смятам, че няма абсолютно никакъв проблем. БНТ: Казват, че отказвали да идват кораби да извозват продукцията. - Възможно е, защото до голяма степен след 16 септември това, което се случи, т.е. включването на южната част на Черно море, наложи корабите, както ви казах, да плават в близост до брега, т.е. в териториалните води или в близост до териториалните води. Аз не бих казал, че има някаква, как да кажа, повишена честота на ударите по кораби, защото само за последната година има над 250 кораба, ударени в Черно море и от едната, и от другата страна. Но те просто бяха далеч от бреговете и по-скоро бяха в близост до Турция и по-малко до България и до Румъния. Това преекспониране, което се случва медийно в момента, тъй като за нас лично няма кой знае каква промяна. Обаче по този начин самите товародатели, гледайки телевизия, четейки вестници, започват да се притесняват и наистина да отбягват Черно море. И тази тенденция се забелязва.

Капитан Калчев е категоричен, че много прецизно се проследява за къде пътува атакуваният кораб и до този момент няма ударен плавателн съд с крайна дестинация българско, турско, румънско или грузинско пристанище.