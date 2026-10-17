Валентин Йорданов: Тодор Ангелов ще направи това, което обещава

Бившият президент на БФ Борба Валентин Йорданов коментира днешното Извънредно общо събрание на федерацията, както и избора на Тодор Ангелов за нов председател.

„Той е кандидат, достоен човек, познавам го от много време, още като състезател. Ще направи това, което обещава – ще обедини клубовете, пожелавам му успех и медали.

Подробности вижте във видеото!