Тодор Ангелов: Всички искат да правим борба и да вървим напред

Новоизбраният президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов е уверен, че има подкрепата на клубовете и борците в страната.

Тодор Ангелов бе избран за президент на Българската федерация по борба (БФ Борба) по време на Извънредното общо събрание на организацията, на което бе освободено досегашното ръководство начело със Станка Златева.

"Очаквах силна подкрепа, защото на хората им писнаха интриги. Всички искат да правим борба и да вървим напред. Да върнем борбата там, където й е мястото", сподели той.

Негов приоритет е да включи борците на ЦСКА в състава за предстоящото световно първенство.

"В понеделник започваме да работим с борците от ЦСКА. Трябва да ги включим на световното първенство. Без тях, участието ни е немислимо. Това са хората, от които очаквам медали, дай Боже и световен шампион", допълни Ангелов.

Според него обжалването на решението от Общото събрание само би забавило развитието на българската борба.

"Надявам се да няма жалби след Общото събрание. Това е излишно, защото е загуба на време. Трябва да работим с младото поколение. Няма как олимпийски шампион да не участва на второ световно първенство. Ако обичат борбата, не трябва да пускат жалба. Най-важното е да се обединим. Ние не мислим за чужденци. Мислим за българските борци. Покрай тях да изградим младото поколение", добави Ангелов.

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