Доброволци се включиха в есенното почистване на столицата

Есенно почистване се провежда днес в София. Инициативата се организира от Столичната община, а доброволци на всякакви възрасти обединяват усилия, за да почистят паркове, улици и обществени пространства.

Валина Хаджийска:

"Когато минеш и видиш, ефектът от това, което правиш е уникално, повярвайте ми". Сиана:

"Да можем да помогнем на всички в София да дишат по-чист въздух и да се наслаждават на природата".

Димитър Божилов - кмет на район "Триадица":

"Южен парк е едно нашите богатства, не само на района, а и на цяла София. Мисля, че това, което беше организирано по силата на гражданските бюджети, предложени от г-н Терзиев, е изключително полезно".