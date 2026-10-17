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Доброволци се включиха в есенното почистване на столицата

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Есенно почистване се провежда днес в София. Инициативата се организира от Столичната община, а доброволци на всякакви възрасти обединяват усилия, за да почистят паркове, улици и обществени пространства.

Валина Хаджийска:
"Когато минеш и видиш, ефектът от това, което правиш е уникално, повярвайте ми".

Сиана:
"Да можем да помогнем на всички в София да дишат по-чист въздух и да се наслаждават на природата".

Димитър Божилов - кмет на район "Триадица":
"Южен парк е едно нашите богатства, не само на района, а и на цяла София. Мисля, че това, което беше организирано по силата на гражданските бюджети, предложени от г-н Терзиев, е изключително полезно".

Васил Терзиев - кмет на София:
"Целта е това, което е превзето от папури и което не е поддържано с години да го приведем във вид, защото езерата освен естетическата част те имат и много важно значение въобще за управлението на водните ресурси в парка при наводнение. Ние сме по бреговете. В езерата си влизат само специалисти. Всичко се прави с грижа за флората, фауната".

#есенно почистване #София

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