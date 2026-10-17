Путин обяви "зона за сигурност" по границата, ЕС продължава с подкрепата за Украйна

Европа ще продължи да поема водещата роля в подкрепата за Украйна - това потвърди председателят на Европейската комисия след двудневния Европейски съвет късно снощи. Урсула фон дер Лайен обаче подчерта и спешната нужда от други партньори, които да се включат в помощта на фона на искането на украинския президент за почти двойно увеличение на средствата за следващата година.

Европа вече е изплатила 16 милиарда евро от заема от 90 милиарда за Украйна и до края на годината може да изплати още 17 милиарда, ако Киев направи необходимите реформи, заяви Фон дер Лайен на заключителната пресконференция след Съвета.

Тя коментира и искането на украинския президент Володимир Зеленски за допълнителни 70 милиарда евро помощ на фона на нарастване на очакваните разходи за войната догодина до 155 милиарда евро.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК:

"Войната продължава и е трудно да се предвиди как ще се развие. Когато планирахме сумата от 90 милиарда евро, не можехме да предвидим как ще изглежда ситуацията през 2027 година. Сега е ясно, че имаме дефицит от 70 милиарда евро, който трябва да бъде покрит."

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова комисията да представи конкретно предложение за предоставяне на допълнителните средства, но дебатите откъде могат да дойдат парите тепърва започват. Фон дер Лайен обяви, че Комисията подготвя новия 22 пакет санкции срещу Русия и няма да вдигне никаква част от вече приетото, освен ако Москва не спре войната.

На фронта, руският президент Владимир Путин обяви създаването на "зона за сигурност" по границата с Украйна.

снимки: БТА

Владимир Путин, президент на Русия:

"След нахлуването на въоръжените сили на Украйна в руската Курска област, на руските въоръжени сили беше възложена задачата не само да изгонят врага от нашата територия, но и да създадат зона за сигурност в съседната територия. Тази задача се изпълнява успешно. Нашата цел е да гарантираме абсолютната сигурност на граничните райони на Русия в бъдеще и не възнамеряваме да превръщаме това в тема за евентуални мирни преговори с Украйна."

Путин обяви и превземането на град Добропиля - ключов отбранителен и логистичен център в Донецка област, както и на две села в Източна Украйна. Информацията не е потвърдена от Киев.

По данни на Ройтерс, руските военни напредват в региона, макар и темпото им на завземане на територия да е спаднало в последните месеци.

Руски атаки от вчера насам отнеха живота на най-малко 9 души и раниха 79. Атаки по енергийната мрежа оставиха над 1 милион души без ток.