Енчо Керязов: Държавата трябва да стои на страна от конфликтите във федерациите, тя трябва да упражнява контрол за изразходваните средства

Идеята за изграждане на нов национален стадион в България е обсъждана от дълги години от различни спортни министри, но към момента, проектът е в начален етап на разговори и не стои на дневен ред за непосредствено изграждане. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

"Посетих почти всички спортни бази на територията на България. Не исках да взимам решения само по доклади или по снимков материал. Състоянието е наистина лошо на спортните бази. Поех ангажимент за спортна база Белмекен, която е уникална сама по себе си не само за България, но и за Европа. Има само още една такава база, която е над 2000 метра надморска височина. В момента се прави проект, обследване и се надявам следващата година да започне един наистина мащабен ремонт на националните ни спортни бази", обясни министър Керязов.

Той също така заяви, че се опитва да бъде балансьор в проблемите на федерациите, визирайки тези по борба и вдигане на тежести.

"Проблемите са от различно естество в различните федерации. Не трябва да има напрежение в федерациите. В доста от тях, за съжаление, има такива. Постарахме се и мисля, че тук постигнахме успех, въпреки натрупаните проблеми и напрежения, да успеем да гарантираме спокойствието на спортисти, да осигурим и тяхното финансиране за участие за конкретни сезони. Успяхме да осигурим финансирането на нашите състезатели да участват в шахматната олимпиада. Намерихме начин, който да го направим във федерацията по вдигане на тежести. Хубавото е тук, че обжалването за решението на Асен Златев да встъпи в длъжност е премахнато от клуба и в момента очакваме вписване на господин Златев и той да заеме своята позиция и да започне работа", заяви министърът на спорта.

"Следим много внимателно напрежението около борбата. Министерството на спорта не може да взема решения, да се меси в управлението на която и да е федерация. Надявам се клубовете да се изберат председател, който те искат да управлява федерация по борба. Нашата задача е да осигуряваме финансирането на конкретния спорт. Естествено, да искаме и отчет на това как изразходват публични средства. Политиката, държавата не би трябвало да се меси в организацията на самата федерация. От тук идва и самият проблем", категоричен бе Керязов.

Той коментира и приоритетите за 2027 година.

"Много важно е да кажа, че преди да поискаме по-голям бюджет, трябва много ясно да покажем, че може да управляваме това, което имаме. Напълно, прозрачено и с много ясни правила. Поискахме повече средства за нашите олимпийски сътезатели, поискахме повече средства и за детския спорт и ученическия спорт. Защото преди да станат олимпийски шампиони, преди да ги изпратим на световни първенства, тези спортисти са били деца, така че много важно да накараме нашите деца да изберат спортните зали, стадионите пред улицата. И друг път съм го казвал, но е много важно, чесът по физическо възпитание да бъде равнопоставен заедно с другите часове в училище", коментира министър Керязов.

Запитан как работи с новото ръководство на Олимпийския комитет, Керязов отговори:

"Първо съм изключително радостен, че този проблем вече е решен, защото нарушаваше имиджа на България в международен аспект. Работим много добре. Тази седмица, която измина, подписах един изключително важен договор, за първи път дългосрочен между Българския Олимпийски комитет и Спортния тотализатор. Спортният тотализатор за последните 4 месеца увеличи своите приходи."

"Държавата трябва да стои на страна от тези конфликти. Държавата трябва да упражнява контрол за изразходваните средства. Сега мога да назова конкретни федерации, които в момента са подадени на прокуратурата. В момента има нарушения във федерацията по карате. Подали сме на прокуратурата за установяване на данните, които имаме", заяви той.

Енчо Керязов коментира и намерението на правителството да забрани хазартните игри в спорта.

"Това, което направи правителство за хазарта, спред мен е изключително важно. Правителство какво направи? По-малко реклама на казарта. Да ограничим достъпа на рекламни позиции. Да няма зали до учебни заведения. Така че аз мисля, че е изключително добро това, което предлага правителството и промяната в закона на хазарта", каза той.

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