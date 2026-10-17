БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Енчо Керязов: Държавата трябва да стои на страна от конфликтите във федерациите, тя трябва да упражнява контрол за изразходваните средства

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:37 мин.
Спорт
Запази

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бе гост в предаването на БНТ "Денят започва с Георги Любенов".

енчо керязов държавата стои страна конфликтите федерациите упражнява контрол изразходваните средства
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Идеята за изграждане на нов национален стадион в България е обсъждана от дълги години от различни спортни министри, но към момента, проектът е в начален етап на разговори и не стои на дневен ред за непосредствено изграждане. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

"Посетих почти всички спортни бази на територията на България. Не исках да взимам решения само по доклади или по снимков материал. Състоянието е наистина лошо на спортните бази. Поех ангажимент за спортна база Белмекен, която е уникална сама по себе си не само за България, но и за Европа. Има само още една такава база, която е над 2000 метра надморска височина. В момента се прави проект, обследване и се надявам следващата година да започне един наистина мащабен ремонт на националните ни спортни бази", обясни министър Керязов.

Той също така заяви, че се опитва да бъде балансьор в проблемите на федерациите, визирайки тези по борба и вдигане на тежести.

"Проблемите са от различно естество в различните федерации. Не трябва да има напрежение в федерациите. В доста от тях, за съжаление, има такива. Постарахме се и мисля, че тук постигнахме успех, въпреки натрупаните проблеми и напрежения, да успеем да гарантираме спокойствието на спортисти, да осигурим и тяхното финансиране за участие за конкретни сезони. Успяхме да осигурим финансирането на нашите състезатели да участват в шахматната олимпиада. Намерихме начин, който да го направим във федерацията по вдигане на тежести. Хубавото е тук, че обжалването за решението на Асен Златев да встъпи в длъжност е премахнато от клуба и в момента очакваме вписване на господин Златев и той да заеме своята позиция и да започне работа", заяви министърът на спорта.

"Следим много внимателно напрежението около борбата. Министерството на спорта не може да взема решения, да се меси в управлението на която и да е федерация. Надявам се клубовете да се изберат председател, който те искат да управлява федерация по борба. Нашата задача е да осигуряваме финансирането на конкретния спорт. Естествено, да искаме и отчет на това как изразходват публични средства. Политиката, държавата не би трябвало да се меси в организацията на самата федерация. От тук идва и самият проблем", категоричен бе Керязов.

Той коментира и приоритетите за 2027 година.

"Много важно е да кажа, че преди да поискаме по-голям бюджет, трябва много ясно да покажем, че може да управляваме това, което имаме. Напълно, прозрачено и с много ясни правила. Поискахме повече средства за нашите олимпийски сътезатели, поискахме повече средства и за детския спорт и ученическия спорт. Защото преди да станат олимпийски шампиони, преди да ги изпратим на световни първенства, тези спортисти са били деца, така че много важно да накараме нашите деца да изберат спортните зали, стадионите пред улицата. И друг път съм го казвал, но е много важно, чесът по физическо възпитание да бъде равнопоставен заедно с другите часове в училище", коментира министър Керязов.

Запитан как работи с новото ръководство на Олимпийския комитет, Керязов отговори:

"Първо съм изключително радостен, че този проблем вече е решен, защото нарушаваше имиджа на България в международен аспект. Работим много добре. Тази седмица, която измина, подписах един изключително важен договор, за първи път дългосрочен между Българския Олимпийски комитет и Спортния тотализатор. Спортният тотализатор за последните 4 месеца увеличи своите приходи."

"Държавата трябва да стои на страна от тези конфликти. Държавата трябва да упражнява контрол за изразходваните средства. Сега мога да назова конкретни федерации, които в момента са подадени на прокуратурата. В момента има нарушения във федерацията по карате. Подали сме на прокуратурата за установяване на данните, които имаме", заяви той.

Енчо Керязов коментира и намерението на правителството да забрани хазартните игри в спорта.

"Това, което направи правителство за хазарта, спред мен е изключително важно. Правителство какво направи? По-малко реклама на казарта. Да ограничим достъпа на рекламни позиции. Да няма зали до учебни заведения. Така че аз мисля, че е изключително добро това, което предлага правителството и промяната в закона на хазарта", каза той.

Вижте разговора във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
1
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
"Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично намаляване на жертвите на пътя?
2
"Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично...
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
3
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига...
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
4
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа
5
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните...
Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на прокурорския син Васил Михайлов
6
Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Специално за БНТ

Очаквайте: Йордан Лечков в предаването "Зала на славата"
Очаквайте: Йордан Лечков в предаването "Зала на славата"
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
12883
Чете се за: 06:30 мин.
Йордан Лечков: Аз съм против чужденците в националния отбор Йордан Лечков: Аз съм против чужденците в националния отбор
Чете се за: 02:07 мин.
ЦСКА започва европейското си предизвикателство с тежък тест срещу Монако ЦСКА започва европейското си предизвикателство с тежък тест срещу Монако
Чете се за: 03:00 мин.
Георги Кендеров: Играхме организирано и най-вече със сърце Георги Кендеров: Играхме организирано и най-вече със сърце
Чете се за: 00:52 мин.
Асен Николов: Пред нашата публика играем по друг начин Асен Николов: Пред нашата публика играем по друг начин
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в Бургас (ВИДЕО) Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Патриарх Вартоломей в България: Георги Милков за знаците зад визитата Патриарх Вартоломей в България: Георги Милков за знаците зад визитата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Николай Младенов - кандидат да оглави ООН? Николай Младенов - кандидат да оглави ООН?
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Тръмп постави на пауза санкциите срещу Русия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Ветровито време, но почти без валежи в съботния ден
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Първи сняг падна и на Петрохан
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ