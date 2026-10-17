БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Къде е храмът "Успение Богородично", в който е...
Чете се за: 11:20 мин.
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите...
Чете се за: 02:52 мин.
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара,...
Чете се за: 01:40 мин.
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Чете се за: 09:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ветровито време, но почти без валежи в съботния ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В сутрешните часове на места в котловините и равнините ще има мъгла. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в отделни котловини до 0°, минус 1°, в София – около 1°.

През деня облачността ще е променлива, по-често значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има все още на места в югоизточните райони, но с тенденция да спират. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но слаби превалявания ще има главно по южното крайбрежие в часовете преди обяд. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 10°, а максималните – около 15°. Температурата на морската вода е 18° - 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – 0°.

През следващите дни ще преобладава облачно време с временни разкъсвания и намаления на облачността. По-голяма вероятност за слаби валежи има във вторник в североизточните райони, а в сряда – в Западна България. Температурите ще се повишават и в сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 17° и 22°.

#ветровито време #без валежи #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
1
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за...
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
2
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две коли и стълб
3
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две...
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
4
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
5
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
ЦСКА започна сезона в женския волейболен елит на България с успех над Дея Спорт
6
ЦСКА започна сезона в женския волейболен елит на България с успех...

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
2
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Времето

Облачно, но без валежи ще бъде времето днес
Облачно, но без валежи ще бъде времето днес
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
44001
Чете се за: 02:20 мин.
Затопля се, кога? Затопля се, кога?
Чете се за: 01:45 мин.
Сутрешни мъгли и затопляне през новата седмица Сутрешни мъгли и затопляне през новата седмица
Чете се за: 02:25 мин.
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
26104
Чете се за: 02:47 мин.
По-студен въздух прониква в петък, в планините ще вали сняг По-студен въздух прониква в петък, в планините ще вали сняг
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Поскъпването на живота възпламени недоволството в различни части на Европа Поскъпването на живота възпламени недоволството в различни части на Европа
Чете се за: 04:22 мин.
По света
60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при зеленчуците 60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при зеленчуците
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий? Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий?
Чете се за: 11:20 мин.
Избрано
Литва обвини Русия в опит за саботаж на "Старлинк"
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
"Като военна зона е": Франция след погрома - хората...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Патриарх Даниил: Трябва да търсим път към изглаждане на проблемите...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ