Ветровито време, но почти без валежи в съботния ден

В сутрешните часове на места в котловините и равнините ще има мъгла. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в отделни котловини до 0°, минус 1°, в София – около 1°.

През деня облачността ще е променлива, по-често значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има все още на места в югоизточните райони, но с тенденция да спират. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но слаби превалявания ще има главно по южното крайбрежие в часовете преди обяд. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 10°, а максималните – около 15°. Температурата на морската вода е 18° - 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – 0°.

През следващите дни ще преобладава облачно време с временни разкъсвания и намаления на облачността. По-голяма вероятност за слаби валежи има във вторник в североизточните райони, а в сряда – в Западна България. Температурите ще се повишават и в сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 17° и 22°.