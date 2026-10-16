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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

България има нужда от два специализирани спасителни кораба, базирани във Варна и Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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За това настояват от доброволческото сдружение "Булсар"

българия нужда два специализирани спасителни кораба базирани варна бургас
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България има нужда от два специализирани спасителни кораба, базирани във Варна и Бургас. За това настояват от доброволческото сдружение “Булсар”, което участва в координацията на операции по търсене и спасяване на бедстващи в морето. На фона на зачестилите инциденти в Черно море, въпросът за готовността на страната ни да реагира при тежки морски произшествия става все по-актуален. Последният български специализиран спасител кораб "Перун" беше нарязан за скрап преди 6 години.

Новите спасителни кораби трябва да разполагат с редица способности, за да могат да реагират бързо и ефективно при морски инциденти.

о.з. капитан I ранг Камен Кукуров, председател на УС на “БУЛСАР к.д.п. Никифор Герчев”: "Такъв един кораб трябва да е много мореходен, устойчив на море при високо вълнение и с голям радиус на действие. Маневрен, както беше “Перун”. Така че да може да оперира далеч, далеч от българския бряг."

Нарязаният за скраб кораб осигурявал операциите по търсене и спасяване в целия район на Черно море. Разполагал с мощна противопожарна система и помагал при потъване на кораби и издирване на хора, разказва един от последните му капитани.

к.д.п. Пейчо Манолов, бивш капитан на кораб "Перун": "Имаше водолази, които можеха да заваряват, ако има пробойна и тази пробойна да бъде заварена."

Според капитана, спасителните операции на море са специфични и за да се изпълняват безопасно трябва да има подготвени кадри и предварително разработени планове за действие.

к.д.п. Пейчо Манолов, бивш капитан на “Перун”: "Примерно пасажерски кораб. Ти си правиш един план на спасителната операция, защото ще имаш много пасажери да сваляш. Ако е пожар, ще трябва друго оборудване да вземаш."

България няма спасителен кораб от 2007 година. А според експерти, се нуждае от такива след зачестилите инциденти в Черно море.

о.з. капитан I ранг Камен Кукуров, председател на УС на “БУЛСАР к.д.п. Никифор Герчев”: "Близо 1/3 от акваторията на Черно море е българската отговорна зона по търсене и спасяване. Ние имаме поет ангажимент пред Международната морска организация за обслужването на този район. Така че два големи спасителни кораба са напълно необходими."

Средства за такива обаче няма.

о.з. капитан I ранг Камен Кукуров, председател на УС на “БУЛСАР к.д.п. Никифор Герчев”: "Кораби има. Има ги на пазара. Просто трябва… да си преценим портфейла и да се придобият."

Затова специалистите призовават страната ни да кандидатства за европйско финансиране.

#атакувани кораби в Черно море #атаки с дронове в Черно море #спасителни кораби #Варна

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