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Албанският премиер Еди Рама осъди присъствието на "чужди ръце" зад протестите

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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албанският премиер еди рама осъди присъствието чужди ръце протестите
Снимка: БТА
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Албанският премиер Еди Рама осъди присъствието на „чужди ръце“ зад протестите, които според него са насочени към възпрепятстване на присъединяването на Албания към Европейския съюз. Рама призова за спокойствие след подновените сблъсъци между полиция и демонстранти.

Протестите започнаха с искания на студентите за по-добри условия на обучение, но прераснаха в антиправителствено недоволство. Арестувани са 160 души. Според Еди Рама протестите "нямат абсолютно нищо общо с трудностите, проблемите или легитимните стремежи на всеки, който желае по-добър живот".

"Всичко това е дело на една и съща ръка, ръката, която е хванала албанската опозиция за гърлото, ръката, която е унищожавала Албания неведнъж", заяви албанският лидер. Той обаче не посочи чии са тези чужди ръце.

#протести в Албания #студентски протести #Еди Рама

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